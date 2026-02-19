وفاء عامر بعد عودة ظهور عبلة كامل: رجعتي وراجِع معاكي النور والبهجة

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة، بعد عودة ظهور الفنانة عبلة كامل في إعلان بشهر رمضان بعد غياب طويل.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك: "رجعتي وراجِع معاكي النور والبهجة للشاشة بعد غياب 8 سنين… وحشتينا قوي يا حبيبة الكل".

وظهرت الفنانة عبلة كامل بعد فترة غياب فى إعلان لإحدى شركات الإتصالات لرمضان ٢٠٢٦ رفقة النجمات ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي.

وحقق الإعلان تفاعلا كبيرا فور طرحه خاصة انه بمثابة عودة قوية للفنانة عبلة كامل بعد اختفاء سنوات عن الأضواء.

وكانت تصدرت الفنانة عبلة كامل التريند مؤخرا بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها إلى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى.

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.