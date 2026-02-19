تعليق كوميدي من أحمد رمزي على مشاركة والده في الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا

كشف الفنان أحمد رمزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مشاركة خاصة لوالده ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا حيث يظهر في دور صامت.

ويُعد المسلسل من الأعمال المنتظرة، إذ يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني، وإنتاج مصطفى العوضي.

ومن المتوقع أن يحظى “فخر الدلتا باهتمام واسع فور عرضه، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من النجوم، وتنوع خطوطه الدرامية التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة.



ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.



