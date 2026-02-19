قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعليق كوميدي من أحمد رمزي على مشاركة والده في الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا

النجم أحمد رمزي
النجم أحمد رمزي
أوركيد سامي

كشف الفنان أحمد رمزي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مشاركة خاصة لوالده ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فخر الدلتا حيث يظهر في دور صامت.

ويُعد المسلسل من الأعمال المنتظرة، إذ يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، ومن إخراج هادي بسيوني، وإنتاج مصطفى العوضي.

ومن المتوقع أن يحظى “فخر الدلتا باهتمام واسع فور عرضه، خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من النجوم، وتنوع خطوطه الدرامية التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية، ما يجعله واحدًا من أبرز الأعمال المرتقبة خلال الفترة المقبلة.


ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.


ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

https://www.facebook.com/share/p/18QhkRvmsT/

فخر الدلتا اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

ترشيحاتنا

مطرقة محكمة

العمال في مأمن.. عقوبات رادعة على المتقاعسين عن نقل المصابين والإبلاغ عن الحوادث

هشام حنوت

حنوت: المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي

الكلاب

حائزو الحيوانات الخطرة أمام التزامات صارمة وغرامات مالية ضخمة

بالصور

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد