الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز استكمال ختمة القرآن بعد رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المتابعين ، يستفسر فيه قائلًا: هل يجوز أن أبدأ ختمة للقرآن الكريم في شهر رمضان وأكملها بعد انتهائه؟

وأوضح أمين الفتوى في رده أن ختم القرآن الكريم عمل مستحب في رمضان وفي غيره من الشهور، مؤكدًا أنه لا حرج في أن يبدأ المسلم ختمته خلال الشهر الكريم ثم يتمها بعد رمضان. 

وأضاف أن الأفضل للمسلم أن يداوم على ختم القرآن بصورة منتظمة، ولو كانت الختمة مرة كل شهرين، حتى يظل على صلة مستمرة بكتاب الله تعالى طوال العام.


هل ثواب ختمة القرآن يصل كاملا إلى المتوفي؟

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إهداء ثواب ختمة القرآن الكريم أو جزء منها إلى المتوفين، سواء كانت ختمة كاملة، أو سورة بعينها، أو آية واحدة، أو حتى ذكرًا من الأذكار، موضحًا أن الأجر يصل إلى الميت بإذن الله تعالى.

وبيّن عثمان، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء؛ إذ ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها، ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، بل توسعوا في القول بها، في حين منعها بعض أهل العلم، غير أن الرأي القائل بالجواز هو الأوسع عملًا والأقرب لمعاني الرحمة.

وأوضح أن من قالوا بوصول الثواب استندوا إلى القياس على ما ثبت في النصوص من انتفاع الميت بثواب الصدقة والدعاء، حيث وردت الأدلة على وصولهما إليه، فقالوا: إذا كان الدعاء والصدقة يصلان إلى الميت، فإن سائر الأعمال الصالحة التي يُهدى ثوابها تصل إليه كذلك بإذن الله.

وأضاف أمين الفتوى أن من قرأ ختمة كاملة من القرآن الكريم، أو اكتفى بسورة واحدة، ثم نوى أن يهب ثوابها لأحد أقاربه أو أصدقائه أو لعدد من الأموات، فإن الأجر يبلغهم، وكذلك الأمر في الذكر وقيام الليل وصيام النوافل، فجميع هذه الطاعات يصل ثوابها إليهم بمشيئة الله تعالى.

وشدد على أن المسألة فيها سعة، وأن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى وإهداء الثواب للمتوفى، مؤكدًا أن الله سبحانه واسع الرحمة، يتقبل من عباده حسن النيات، داعيًا بقوله: اجعلوا لأحبتكم نصيبًا من أعمالكم، فالبر لا ينقطع بوفاة الإنسان.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

