ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الموسم الرمضاني هذا العام يشهد طرح نحو 22 مسلسلًا، وهو رقم كبير يعكس حجم المنافسة وتنوع الإنتاج، موضحا أن التنوع لا يقتصر على الموضوعات فقط، بل يشمل عدد الحلقات أيضًا، حيث تتراوح الأعمال بين 30 و15 حلقة

لفت إلى أن مسلسلات الـ15 حلقة أصبحت أكثر حضورًا مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما يصب في مصلحة المشاهد نظرًا لإيقاعها السريع وتكثيف أحداثها.

وأشار خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، إلى أن خريطة الدراما تضم "مائدة متنوعة" من الأعمال، تشمل الاجتماعي والتشويقي والكوميدي والتاريخي، بما يلبي مختلف الأذواق.

وفي ما يتعلق بالأعمال التي تتناول مراحل تاريخية قريبة، ذكر مسلسل "رأس الأفعى" الذي يتناول فترة مهمة في تاريخ مصر شهدت تحديات أمنية كبيرة، من بينها موجات الإرهاب والتفجيرات، مسلطًا الضوء على شخصيات مؤثرة في تلك المرحلة، من بينها محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان آنذاك، مؤكدا أن هذه النوعية من الأعمال تتيح للجمهور التعرف على كواليس وأسرار فترات عصيبة عاشها المجتمع.

كما تطرق إلى أعمال أخرى مثل مسلسل "مناعة" بطولة هند صبري، والذي يتناول حي الباطنية، المعروف تاريخيًا بارتباطه بتجارة المخدرات، ويستعرض التحولات التي شهدها الحي، خاصة بعد الجهود الأمنية التي قادها وزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي للقضاء على البؤر الإجرامية هناك.

وأكد سعد الدين أن الجمهور لديه شغف بفهم ما جرى في تلك الفترات، مشيرًا إلى أن للدراما دورًا توعويًا مهمًا في تقديم المعلومات وتوجيه الوعي، وهو ما وصفه بميزة بارزة في إنتاجات الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث ابتعدت عن دوائر العنف المفرط و"دراما البلطجة" وركزت على تقديم أعمال تحمل رسالة واضحة إلى جانب المتعة الفنية.