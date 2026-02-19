قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
توك شو

ناقد فني: 22 مسلسلًا في رمضان وتنوع لافت بين الاجتماعي والتاريخي

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن الموسم الرمضاني هذا العام يشهد طرح نحو 22 مسلسلًا، وهو رقم كبير يعكس حجم المنافسة وتنوع الإنتاج، موضحا أن التنوع لا يقتصر على الموضوعات فقط، بل يشمل عدد الحلقات أيضًا، حيث تتراوح الأعمال بين 30 و15 حلقة

لفت إلى أن مسلسلات الـ15 حلقة أصبحت أكثر حضورًا مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما يصب في مصلحة المشاهد نظرًا لإيقاعها السريع وتكثيف أحداثها.

وأشار خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، إلى أن خريطة الدراما تضم "مائدة متنوعة" من الأعمال، تشمل الاجتماعي والتشويقي والكوميدي والتاريخي، بما يلبي مختلف الأذواق.

وفي ما يتعلق بالأعمال التي تتناول مراحل تاريخية قريبة، ذكر مسلسل "رأس الأفعى" الذي يتناول فترة مهمة في تاريخ مصر شهدت تحديات أمنية كبيرة، من بينها موجات الإرهاب والتفجيرات، مسلطًا الضوء على شخصيات مؤثرة في تلك المرحلة، من بينها محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان آنذاك، مؤكدا أن هذه النوعية من الأعمال تتيح للجمهور التعرف على كواليس وأسرار فترات عصيبة عاشها المجتمع.

كما تطرق إلى أعمال أخرى مثل مسلسل "مناعة" بطولة هند صبري، والذي يتناول حي الباطنية، المعروف تاريخيًا بارتباطه بتجارة المخدرات، ويستعرض التحولات التي شهدها الحي، خاصة بعد الجهود الأمنية التي قادها وزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي للقضاء على البؤر الإجرامية هناك.

وأكد سعد الدين أن الجمهور لديه شغف بفهم ما جرى في تلك الفترات، مشيرًا إلى أن للدراما دورًا توعويًا مهمًا في تقديم المعلومات وتوجيه الوعي، وهو ما وصفه بميزة بارزة في إنتاجات الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث ابتعدت عن دوائر العنف المفرط و"دراما البلطجة" وركزت على تقديم أعمال تحمل رسالة واضحة إلى جانب المتعة الفنية.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

صورة أرشيفية

Google تطلق موسيقى رمضان بالذكاء الاصطناعي عبر Lyria 3 وGemini

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

