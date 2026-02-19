ضبط 700 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية من متجرى الألعاب النارية وبحوزته 700 ألف قطعة ألعاب نارية.

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى بقيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن للألعاب النارية "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وضبط صاحب المخزن وبحوزته (700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام بدون بيانات ومجهولين المصدر) تمهيداً لطرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





