إبراهيم نور الدين: ميسي لعيب هادي بس سُهن

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى السابق، أن ليونيل ميسى لاعب "سهن" ولكنه لا يمارس أي ضغوط على الحكام، وتاريخى لن يتلخص في إدارتى مباراة بها الأرجنتينى.

وقال إبراهيم نور الدين الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "ميسي لاعب عادى زيه زي أي لاعب تانى يعنى إيه المشكلة لو عمل أي مخالفة هتتحكم عليه وياخد إنذار عادى، هو لاعب نجم وسعيد جدا إنى حكمت لميسى ولكن تاريخى مش هيتلخص إنى حكمت لميسي".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "ميسى لاعب هادى ومش بيتكلم خالص بس "سهن"، هو لاعب محترم داخل الملعب فيه لاعيبه أقل منه نجومية منه بكتير ولكن الكبر يركبه ويفضل يمارس ضغوط غير طبيعية على الحكام".

وتابع: "لكن ميسى محترم جدا ولا يعترض على الحكام، هو بس كان في الإمارات والرطوبة كانت عالية فطلب خلال المباراة أن أنهى المباراة في الدقيقة 75 مكانش قادر يجرى".