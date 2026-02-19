معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن تنفيذ وزارة الطيران المدني، المرحلة التجريبية للتخلص من كارت السفر الورقي، سواء بالنسبة للقادمين من الخارج أو المسافرين عبر المطارات المصرية.

وأوضح الفيديو أن المرحلة التجربية تأتي في إطار التوجه نحو الانتهاء من التسجيل في الكارت الورقي للسفر والوصول ، بما يدعم تحسين وإسراع تقديم الخدمات لمستخدمي المطارات المصرية وصولا للاعتماد على منظومة رقمية في إطار التسهيل والتيسير على المسافرين.

وبين الفيديو أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الطيران المدني سعيا لتحديث وتطوير المزيد من الخدمات بهذا القطاع ،وبما يخدم السياحة أيضا والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر خلال الفترة المقبلة.