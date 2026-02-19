قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل
الذهب قرب 5 آلاف دولار وسط توترات جيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
بريطانيا تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
أخبار البلد

معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء
أ ش أ

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يتضمن تنفيذ وزارة الطيران المدني، المرحلة التجريبية للتخلص من كارت السفر الورقي، سواء بالنسبة للقادمين من الخارج أو المسافرين عبر المطارات المصرية.

وأوضح الفيديو أن المرحلة التجربية تأتي في إطار التوجه نحو الانتهاء من التسجيل في الكارت الورقي للسفر والوصول ، بما يدعم تحسين وإسراع تقديم الخدمات لمستخدمي المطارات المصرية وصولا للاعتماد على منظومة رقمية في إطار التسهيل والتيسير على المسافرين.

وبين الفيديو أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة الطيران المدني سعيا لتحديث وتطوير المزيد من الخدمات بهذا القطاع ،وبما يخدم السياحة أيضا والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لمصر خلال الفترة المقبلة.

