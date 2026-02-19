هل يجوز أداء صلاة التراويح بتشهد واحد وتسليمة واحدة؟.. اعرف الموقف الشرعي

قال الشيخ أحمد ترك أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إنه يجوز للمصلي أن يؤدي 8 ركعات من صلاة التراويح بتشهد واحد وتسليمة واحدة دون الفصل بين كل ركعتين، غير أن الشائع بين الناس أن تُصلى ركعتين ركعتين مع التشهد والتسليم بعد كل ركعتين.

وبيّن «ترك»، خلال لقاء تلفزيوني مسجل، أن للمصلي أن يأتي بعدد الركعات التي يريدها دون تشهد أوسط، ويجعل التشهد الكامل والتسليم في الركعة الأخيرة فقط، موضحًا أن التشهد الأوسط سنة في الصلاة المفروضة فحسب.

وأشار إلى أن عدد ركعات التراويح قد يبلغ 12 أو 20 ركعة، ويجوز أداؤها بتشهد واحد وتسليم واحد في آخر الصلاة، مع التأكيد على أن الصورة الأشهر لأدائها هي التسليم بعد كل ركعتين.

وأضاف أنه يجوز القراءة من المصحف أثناء صلاة التراويح أو التهجد أو غيرهما من النوافل، بينما لا يجوز ذلك في صلاة الفريضة، منبهًا إلى أن وقت التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد حتى طلوع الفجر، ولا تصح بعد دخول الفجر.

هل ثبت أن النبي أدى صلاة التراويح بتشهد واحد ؟

في المقابل، قالت دار الإفتاء المصرية إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جميع ركعات التراويح بسلام واحد.

وأوضحت «الإفتاء» ردًا على سؤال حول جواز إنهاء جميع ركعات التراويح بتسليمة واحدة، أنه لا يجوز أن يختم المصلي الصلاة كلها بسلام واحد، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملا يثاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورا أيضا، غير أنه لم يرق إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركا فرضا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يؤثر عن السلف شيء معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مخيرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

كيف تصلي التراويح 11 ركعة؟ صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، ووقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه.

في "الصحيحين" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر".

وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف.



