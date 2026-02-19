أسعار الفراخ في أول يوم رمضان

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار الفراخ أول يوم رمضان ، حيث تلقى الدواجن إقبالاً ضخماً من المواطنين وخاصة في شهر رمضان، وقد ارتفعت أسعار الدواجن بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية، وينتظر الجميع انخفاض أسعار الدواجن مع بداية شهر رمضان وعودة الاسعار لاستقرارها من جديد .

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 90 : 91 جنيهًا/ كيلو في بورصة الدواجن ،لتباع فى الأسواق 100 : 101 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 5 جنيهات

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 110 و 111 جنيهات للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 120 و 121 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي اليوم

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه بين 215 جنيهات و 240 جنيه باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها