كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تاريخ وحكايات وقبول رباني.. الغندور يعلق على ظهور عبلة كامل

عبلة كامل
عبلة كامل
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على ظهور الفنانة عبلة كامل في أحد اعلانات شهر رمضان المبارك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "معاها عشنا اجمل المسلسلات في رمضان  عبلة كامل تاريخ وحكايات وقبول رباني كل سنة وانتي بألف خير ورمضان كريم عليكي".

وظهرت الفنانة عبلة كامل بعد فترة غياب فى إعلان لإحدى شركات الإتصالات لرمضان ٢٠٢٦ رفقة النجمات ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي.

وحقق الإعلان تفاعلا كبيرا فور طرحه خاصة انه بمثابة عودة قوية للفنانة عبلة كامل  بعد اختفاء سنوات عن الأضواء.

وكانت تصدرت الفنانة عبلة كامل التريند مؤخرا بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها إلى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى. 

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.

