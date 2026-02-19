تاريخ وحكايات وقبول رباني.. الغندور يعلق على ظهور عبلة كامل

علق الإعلامي خالد الغندور، على ظهور الفنانة عبلة كامل في أحد اعلانات شهر رمضان المبارك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "معاها عشنا اجمل المسلسلات في رمضان عبلة كامل تاريخ وحكايات وقبول رباني كل سنة وانتي بألف خير ورمضان كريم عليكي".

وظهرت الفنانة عبلة كامل بعد فترة غياب فى إعلان لإحدى شركات الإتصالات لرمضان ٢٠٢٦ رفقة النجمات ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي.

وحقق الإعلان تفاعلا كبيرا فور طرحه خاصة انه بمثابة عودة قوية للفنانة عبلة كامل بعد اختفاء سنوات عن الأضواء.

وكانت تصدرت الفنانة عبلة كامل التريند مؤخرا بعد الحديث عن حالتها الصحية وتعرضها إلى أزمة أسفرت عن دخولها المستشفى وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية مع الدولة بعلاج الفنانين الكبار على نفقة الدولة وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة واضحة لجمهورها عبر تسجيل صوتى قامت بعرضها الإعلامية لميس الحديدى.

وأكدت الفنانة عبلة كامل أنها بخير وتتمتع بصحة مستقرة، معربة عن امتنانها للفتة الإنسانية من الرئيس السيسي، واصفة القرار بـ”اللفتة الحنونة والهايلة”.