قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالدعاء.. راندا البحيري تهنئ جمهورها بشهر رمضان

راندا البحيري
راندا البحيري
سارة عبد الله

هنأت الفنانة راندا البحيري جمهورها ومتابعيها بشهر رمضان المبارك.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: "فجر برمضان ٢٠٢٦  كل سنه وانتوا طيبين وبصحة وسلامة وعافية وبين أحبابكم وأصحابكم واللي بتحبوهم ويارب كل واحد نفسه في حاجة تتحقق ويارب كل واحد عيان يخف وكل واحد عنده كرب ينزاح عنه وكل واحد مهموم ترجع البسمه لحياته من تاني وكل واحد بيحب يتجوز اللي بيحبه واللي نفسها في خلفه يارب تبقي ام واللي نفسه في خلقه يارب يبقي أب".

وتابعت: "اللهم فك هم وغم كل مكروب واستر كل ولايانا 
واسعد كل اسر مصر ويارب الخير والنجاح والنصر لمصر دائما و أبدا شعب وحكومه ورئيس اللهم بارك لنا في ارضنا واحميها واحمي رئيسنا وحكومتنا وشعبنا الغالي".

وكشفت الفنانة راندا البحيري عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “ضحايا” والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ .

وقالت راندا البحيري فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : انه بتجسد دور صحفية ضمن احداث المسلسل وتقابل العديد من المواقف التى تندرج تحت طابع التشويق والإثارة .

واضافت ان المسلسل فكرته تدور حول ازمة تحدث لكل بطل من الأبطال وتجعله ضحية ، ومن المقرر ان ينطلق فى النصف الثانى من رمضان وهو ١٥ حلقة ، مؤكدة: ان من المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا لأنه يناقش موضوع مختلف تماما ويحمل طابع الأعمال الأجنبية من حيث الحبكة والفكرة.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري .

راندا البحيري شهر رمضان رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

إجازة رسمية

الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

احمد السقا

أحمد السقا يهنئ جمهوره بشهر رمضان.. ماذا قال؟

عبلة كامل

وفاء عامر بعد عودة ظهور عبلة كامل: رجعتي وراجِع معاكي النور والبهجة

عبلة كامل

تاريخ وحكايات وقبول رباني.. الغندور يعلق على ظهور عبلة كامل

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد