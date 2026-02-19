بالدعاء.. راندا البحيري تهنئ جمهورها بشهر رمضان

هنأت الفنانة راندا البحيري جمهورها ومتابعيها بشهر رمضان المبارك.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها على فيسبوك: "فجر برمضان ٢٠٢٦ كل سنه وانتوا طيبين وبصحة وسلامة وعافية وبين أحبابكم وأصحابكم واللي بتحبوهم ويارب كل واحد نفسه في حاجة تتحقق ويارب كل واحد عيان يخف وكل واحد عنده كرب ينزاح عنه وكل واحد مهموم ترجع البسمه لحياته من تاني وكل واحد بيحب يتجوز اللي بيحبه واللي نفسها في خلفه يارب تبقي ام واللي نفسه في خلقه يارب يبقي أب".

وتابعت: "اللهم فك هم وغم كل مكروب واستر كل ولايانا

واسعد كل اسر مصر ويارب الخير والنجاح والنصر لمصر دائما و أبدا شعب وحكومه ورئيس اللهم بارك لنا في ارضنا واحميها واحمي رئيسنا وحكومتنا وشعبنا الغالي".

وكشفت الفنانة راندا البحيري عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل “ضحايا” والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦ .

وقالت راندا البحيري فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” : انه بتجسد دور صحفية ضمن احداث المسلسل وتقابل العديد من المواقف التى تندرج تحت طابع التشويق والإثارة .

واضافت ان المسلسل فكرته تدور حول ازمة تحدث لكل بطل من الأبطال وتجعله ضحية ، ومن المقرر ان ينطلق فى النصف الثانى من رمضان وهو ١٥ حلقة ، مؤكدة: ان من المتوقع ان يحقق المسلسل نجاحا كبيرا لأنه يناقش موضوع مختلف تماما ويحمل طابع الأعمال الأجنبية من حيث الحبكة والفكرة.

أبطال مسلسل الضحايا

والمسلسل من بطولة الفنانة سميرة توفيق ، راندا البحيري ،صلاح عبّد الله ، ندي بسيوني ، وفاء سالم ، عمرو رمزي ،ميرنا وليد ومن إخراج حاتم صلاح الدين توفيق وانتاج بلال صبري .