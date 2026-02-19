قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تطهير عرقي في غزة والضفة
ليس رونالدو.. هؤلاء يتقاسمون الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة
غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الخميس.. سيراميكا كليوباترا في الصدارة
اهتمام في برشلونة بصيام لامين يامال لشهر رمضان
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
اقتصاد

أسعار الذهب تستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس بسوق الصاغة

رانيا أيمن

بعد ارتفاعات شهدتها محلات الصاغة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، افتتح سوق الذهب المصري تعاملات اليوم الخميس على نغمة أكثر هدوءًا.

 وسيطر الاستقرار على حركة البيع والشراء في الساعات الأولى، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين لمعرفة اتجاهات المعدن الأصفر خلال باقي اليوم.

وبدأت تعاملات الخميس في سوق الصاغة المصرية بحالة استقرار نسبي في أسعار الذهب، ويأتي هذا الاستقرار عقب موجة صعود سجلتها الأسعار في ختام تعاملات الأربعاء، ما دفع السوق إلى التقاط أنفاسه مع بداية جلسة اليوم، دون تغييرات جديدة في مستويات التسعير المعلنة داخل محلات الصاغة.

وقد جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر كالتالي:

عيار 24 سجل 7566 جنيهًا

عيار 21 سجل 6620 جنيهًا

عيار 18 سجل نحو 5674 جنيهًا

الجنيه الذهب وصل إلى 52960 جنيهًا

وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضريبة، وتختلف من محل لآخر داخل السوق المصرية.

وتعكس الأسعار الحالية حالة من الثبات مقارنة بمستويات نهاية تعاملات أمس، في ظل متابعة دقيقة لتحركات السعر عالميًا، إلى جانب تأثيرات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وبشكل عام تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها:

السوق العالمي: حركة الأوقية العالمية لها تأثير مباشر على الأسعار المحلية. تراجع أو ارتفاع الأوقية عالمياً ينعكس سريعًا في السوق المصرية.


سعر صرف الدولار: زيادة قوة الدولار تميل إلى الضغط على سعر الذهب، والعكس صحيح.


حالة الطلب داخل السوق المحلي: حركة بيع وشراء المواطنين تؤثر على مستويات الأسعار داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب في مصر

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

سمير فرج

سمير فرج يكشف خريطة التصعيد في الشرق الأوسط| 50 مقاتلة أمريكية وتأهب إسرائيلي قصوى وإغلاق مضيق هرمز.. هل نحن أمام مواجهة وشيكة أم حرب أعصاب تسبق التفاوض؟

محافظ مطروح

ترحيب وجولات وتكليفات.. تحركات مكثفة للمحافظين الجدد عقب الوصول لمحافظاتهم

أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

