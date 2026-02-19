أسعار الذهب تستقر في بداية تعاملات اليوم الخميس بسوق الصاغة

بعد ارتفاعات شهدتها محلات الصاغة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، افتتح سوق الذهب المصري تعاملات اليوم الخميس على نغمة أكثر هدوءًا.

وسيطر الاستقرار على حركة البيع والشراء في الساعات الأولى، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين لمعرفة اتجاهات المعدن الأصفر خلال باقي اليوم.

وبدأت تعاملات الخميس في سوق الصاغة المصرية بحالة استقرار نسبي في أسعار الذهب، ويأتي هذا الاستقرار عقب موجة صعود سجلتها الأسعار في ختام تعاملات الأربعاء، ما دفع السوق إلى التقاط أنفاسه مع بداية جلسة اليوم، دون تغييرات جديدة في مستويات التسعير المعلنة داخل محلات الصاغة.

وقد جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر كالتالي:

• عيار 24 سجل 7566 جنيهًا

• عيار 21 سجل 6620 جنيهًا

• عيار 18 سجل نحو 5674 جنيهًا

• الجنيه الذهب وصل إلى 52960 جنيهًا

وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضريبة، وتختلف من محل لآخر داخل السوق المصرية.

وتعكس الأسعار الحالية حالة من الثبات مقارنة بمستويات نهاية تعاملات أمس، في ظل متابعة دقيقة لتحركات السعر عالميًا، إلى جانب تأثيرات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وبشكل عام تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل أبرزها:

السوق العالمي: حركة الأوقية العالمية لها تأثير مباشر على الأسعار المحلية. تراجع أو ارتفاع الأوقية عالمياً ينعكس سريعًا في السوق المصرية.



سعر صرف الدولار: زيادة قوة الدولار تميل إلى الضغط على سعر الذهب، والعكس صحيح.



حالة الطلب داخل السوق المحلي: حركة بيع وشراء المواطنين تؤثر على مستويات الأسعار داخل محلات الصاغة.