مصيري بيد الله ولن نستسلم .. رد رئيسة فنزويلا بالإنابة على تهديدات ترامب

علقت ديلسي رودريجيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة، على تصريحات البيت الأبيض عقب الهجوم على كاراكاس، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستُدير شؤون فنزويلا، وأنها ستلاقي نفس مصير سلفها نيكولاس مادورو إذا لم تمتثل لقرارات واشنطن.

وقالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز: "لقد أظهرت فنزويلا للعالم معدنها الحقيقي، وزدنا قوة ونضجًا روحيًا لمواجهة التحديات والاعتداءات والتهديدات".

وأضافت رودريجيز في كلمة قوية عبر التلفزيون الرسمي لفنزويلا: "مصيري بيد الله.. لا أحد من الخارج يُدير الشؤون الداخلية لفنزويلا، وإننا شعب لا يستسلم"، ردًا على التهديدات الأمريكية بإدارة فنزويلا.

وأوضحت الرئيسة الفنزويلية: "لقد اندمجنا ونحكم جنبًا إلى جنب مع الشعب، والحكومة الفنزويلية تحكمها حكومتها الدستورية؛ لا يوجد غرباء يحكمون فنزويلا".

وجاءت تصريحات رودريجيز ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأحد، والتي أكد فيها أن فنزويلا قد تدفع ثمنًا باهظًا إذا استمرت في رفض التعاون مع الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب: "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمنًا باهظًا، ربما أكبر من ثمن مادورو".