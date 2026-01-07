قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنذار شديد .. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على قائمة أهدافها
حسن مصطفى: منتخب مصر قادر على فرض أسلوبه أمام كوت ديفوار.. وأتوقع التأهل
مصيري بيد الله ولن نستسلم .. رد رئيسة فنزويلا بالإنابة على تهديدات ترامب
من فعل ذنوبا كثيرة في رجب.. فعليه بهذا الدعاء
تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة
بعد إشادته بمسلسل «الست موناليزا».. محمد بشير: محمد سامي عبقري والأكثر نجاحًا بالوطن العربي
أحمد موسى: الدنيا ملتهبة وفوضى وحروب ودول بتتقسم ومبدأ مصر «رفض التقسيم»
ناقد رياضي: منتخب الجزائر المرشح الأقوى لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا .. فيديو
بعد التهام جزء من يد طفل ببورسعيد.. الأهالي يُحذّرون: الكلاب الضالة خرجت عن السيطرة وبقت تهدّد حياتنا
أمير صلاح الدين يكشف كواليس دوره الكوميدي كراعي غنم في فيلم «جوازة ولا جنازة»
واشنطن بوست: «غارة مادورو» أسفرت عن مقتل نحو 75 شخصًا في فنزويلا
إعلامي ينتقد «علي محمد علي» بسبب تعليقه على مباراة مصر وبنين: «شوف المُعلقين التوانسة والجزائريين»
مصيري بيد الله ولن نستسلم .. رد رئيسة فنزويلا بالإنابة على تهديدات ترامب

علقت ديلسي رودريجيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة، على تصريحات البيت الأبيض عقب الهجوم على كاراكاس، وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستُدير شؤون فنزويلا، وأنها ستلاقي نفس مصير سلفها نيكولاس مادورو إذا لم تمتثل لقرارات واشنطن.

وقالت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز: "لقد أظهرت فنزويلا للعالم معدنها الحقيقي، وزدنا قوة ونضجًا روحيًا لمواجهة التحديات والاعتداءات والتهديدات".

وأضافت رودريجيز في كلمة قوية عبر التلفزيون الرسمي لفنزويلا: "مصيري بيد الله.. لا أحد من الخارج يُدير الشؤون الداخلية لفنزويلا، وإننا شعب لا يستسلم"، ردًا على التهديدات الأمريكية بإدارة فنزويلا.

وأوضحت الرئيسة الفنزويلية: "لقد اندمجنا ونحكم جنبًا إلى جنب مع الشعب، والحكومة الفنزويلية تحكمها حكومتها الدستورية؛ لا يوجد غرباء يحكمون فنزويلا".

وجاءت تصريحات رودريجيز ردًا على تهديدات الرئيس الأمريكي الأحد، والتي أكد فيها أن فنزويلا قد تدفع ثمنًا باهظًا إذا استمرت في رفض التعاون مع الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب: "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمنًا باهظًا، ربما أكبر من ثمن مادورو".

