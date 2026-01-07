بعد فرار الزبيدي وقرار بعزله رسميًا.. المجلس القيادي الرئاسي اليمني يعقد اجتماعاً طارئاً

عقد المجلس القيادي الرئاسي اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات الأمنية بعد فرار عيدروس الزبيدي، قائد المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى مكان مجهول.

أصدر المجلس الرئاسي للقيادة في اليمن، يوم الأربعاء، قراراً بعزل عيدروس الزبيدي من المجلس، متهماً إياه بارتكاب "خيانة عظمى" بعد فراره إلى جهة مجهولة وعدم سفره إلى السعودية للمشاركة في محادثات تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد في اليمن.

وفي وقت سابق من صباح اليوم نفسه، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن الزبيدي، الذي كان يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد فرّ إلى جهة مجهولة ولم يلحق بالطائرة التي كانت تقل أعضاء آخرين من المجلس إلى الرياض لبحث الوضع اليمني.



وذكر المجلس الرئاسي للقيادة أنه أحال الزبيدي إلى النيابة العامة، ومنعه من ممارسة مهامه بتهمة "ارتكاب خيانة عظمى بقصد تقويض استقلال الجمهورية"، وذلك وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (سابا).

كما اتهمه المجلس بانتهاك الدستور وتشكيل عصابات مسلحة وارتكاب جرائم ضد ضباط وجنود القوات المسلحة.

وجاء في القرار أيضاً أن الزبيدي "استغل القضية الجنوبية العادلة وأضر بها من خلال الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين وتخريب المؤسسات والمواقع العسكرية".