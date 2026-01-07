قرار رئاسي يمني: عيدروس الزبيدي ارتكب جريمة الخيانة العظمى

أعلن المجلس الرئاسى في اليمن اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام .

وأضاف المجلس الرئاسي اليمني في بيان له، أن الزبيدي ارتكب عددًا من الجرائم من بينها الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي إلى جانب، تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتــل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية.

وأشار إلى أن الزبيدي ارتكب جريمة الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقاً للمادتين (131، 132) من قانون الجرائم والعقوبات، وخرق الدستور وخالف القوانين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ ضربات استباقية لتعطيل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي يقودها عيدروس الزبيدي.

وأوضح التحالف العربي أن الضربات الاستباقية هدفت إلى إفشال خطط الزبيدي لتفاقم الصراع، مشيرًا إلى أن عيدروس الزبيدي حرّك قوات كبيرة باتجاه الضالع.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بأن التحالف العربي شنّ غارات على مدينة الضالع اليمنية، مستهدفًا مخازن أسلحة تابعة لقوات عيدروس الزبيدي في منطقة حبيل الريدة بمحافظة الضالع.