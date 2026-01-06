إيران .. مقتل شرطي بالرصاص غرب البلاد مع استمرار الاحتجاجات

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بمقتل شرطي بالرصاص في غرب إيران، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، مما يشير إلى تصاعد التوترات في المناطق التي تشهد مظاهرات ضد السياسات الحكومية.



ولم تكشف المصادر بعد عن هوية الشرطي أو ملابسات إطلاق النار، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية بياناً رسمياً حول الحادث حتى الآن. هذه الواقعة تأتي في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وارتفاع معدلات البطالة ونقص السلع الأساسية، بالإضافة إلى الاحتجاجات على القضايا الاجتماعية والسياسية.

وتشير التقارير إلى أن المظاهرات مستمرة رغم الإجراءات الأمنية المشددة، حيث ينظم المواطنون احتجاجات سلمية أحياناً، بينما تتحول بعضها إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى بين الطرفين. ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الأحداث إلى تصعيد أوسع، خصوصاً في المناطق الغربية التي تشهد أصلاً توترات متكررة.