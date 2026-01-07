قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل المسجد.. إمام بقنا يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد عبر مكبرات الصوت
سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية

أرشيفية
أرشيفية

أكد قائد الجيش الإيراني أن العدو يسعى إلى استنزاف قدرات إيران والإضرار بمواردها الوطنية، مشددًا على استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار.

الاحتجاجات طبيعية لكن تحويلها إلى شغب غير مقبول

وأشار القائد إلى أن الاحتجاجات تُعد أمرًا طبيعيًا في أي مجتمع، إلا أن تحويلها إلى أعمال شغب وعنف يُعد أمرًا غير مألوف وغير مقبول، داعيًا إلى ضبط النفس والحفاظ على النظام العام.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاحتجاجات تشكل تهديدًا مباشرًا، مؤكدًا أن إيران ستتخذ الرد المناسب لحماية سيادتها وأمنها.

