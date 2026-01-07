الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية

أكد قائد الجيش الإيراني أن العدو يسعى إلى استنزاف قدرات إيران والإضرار بمواردها الوطنية، مشددًا على استعداد القوات المسلحة لمواجهة أي محاولات تهدد الأمن والاستقرار.

الاحتجاجات طبيعية لكن تحويلها إلى شغب غير مقبول

وأشار القائد إلى أن الاحتجاجات تُعد أمرًا طبيعيًا في أي مجتمع، إلا أن تحويلها إلى أعمال شغب وعنف يُعد أمرًا غير مألوف وغير مقبول، داعيًا إلى ضبط النفس والحفاظ على النظام العام.

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاحتجاجات تشكل تهديدًا مباشرًا، مؤكدًا أن إيران ستتخذ الرد المناسب لحماية سيادتها وأمنها.