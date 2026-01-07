قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول

قال قائد الجيش الإيراني إن الاحتجاجات تُعد أمرًا طبيعيًا في أي مجتمع، إلا أن تحولها إلى أعمال شغب وعنف يُعد سلوكًا غير مألوف وغير مقبول، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن العام.

اتهام «العدو» باستهداف مقدرات الدولة

وأضاف قائد الجيش أن العدو يسعى إلى استنزاف قدرات إيران، ويحاول إلحاق الضرر بالموارد الوطنية عبر استغلال الأوضاع الداخلية، مشددًا على يقظة القوات المسلحة في مواجهة هذه المحاولات.

تصريحات ترامب ونتنياهو

في سياق متصل، أكد قائد الجيش الإيراني أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الاحتجاجات تمثل تهديدًا مباشرًا، مشددًا على أن إيران سترد على هذه التصريحات بما تراه مناسبًا لحماية أمنها وسيادتها.