قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صحة حلب: مقـ.تل 4 وإصابة 18 مدنيا جراء استهداف قسد أحياء في المدينة

الاشتباكات في حلب
الاشتباكات في حلب
محمود نوفل


أعلنت وزارة الصحة السورية في حلب مقتل 4 وإصابة 18 مدنيا جراء استهداف "قسد" أحياء في المدينة.

فيما ذكر مصدر حكومي سوري في تصريحات صحفية له : الجيش السوري يستعد لبدء عملية عسكرية محدودة في حلب ردا على هجمات "قسد" المتواصلة.

وقال المصدر حكومي أيضا: الجيش السوري سينفذ عمليته وفق القانون الدولي مع إجلاء المدنيين واستهداف المجموعات المسلحة.

وأضاف المصدر ذاته: العملية العسكرية تأتي بناء على قرار محلي ومطالب شعبية من أهالي حلب.

وختم المصدر تصريحاته: العملية العسكرية في حلب تهدف إلى وقف القصف والقنص وهجمات المسيرات وإعادة الأمن والاستقرار.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى سقوط ما لا يقل عن 10 قذائف بالقرب من حي الأشرفية في حلب. ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة الاشتباكات والقصف بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

حلب سوريا قسد الجيش السوري حيي الأشرفية والشيخ مقصود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

ترامب

ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب

النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس من كاتدرائية ميلاد المسيح ترسخ مبدأ المواطنة بين المصريين

النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ

العربي الناصري: كلمة الرئيس من الكاتدرائية أعادت التأكيد على جوهر الدولة الوطنية

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد

ياسر حسان: يمامة رفض وجود ممثلين للوفد في التفاوض بشأن مقاعد القائمة

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد