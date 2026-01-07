صحة حلب: مقـ.تل 4 وإصابة 18 مدنيا جراء استهداف قسد أحياء في المدينة



أعلنت وزارة الصحة السورية في حلب مقتل 4 وإصابة 18 مدنيا جراء استهداف "قسد" أحياء في المدينة.

فيما ذكر مصدر حكومي سوري في تصريحات صحفية له : الجيش السوري يستعد لبدء عملية عسكرية محدودة في حلب ردا على هجمات "قسد" المتواصلة.

وقال المصدر حكومي أيضا: الجيش السوري سينفذ عمليته وفق القانون الدولي مع إجلاء المدنيين واستهداف المجموعات المسلحة.

وأضاف المصدر ذاته: العملية العسكرية تأتي بناء على قرار محلي ومطالب شعبية من أهالي حلب.

وختم المصدر تصريحاته: العملية العسكرية في حلب تهدف إلى وقف القصف والقنص وهجمات المسيرات وإعادة الأمن والاستقرار.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى سقوط ما لا يقل عن 10 قذائف بالقرب من حي الأشرفية في حلب. ويأتي ذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة الاشتباكات والقصف بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود مع دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.