أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب

قال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دمشق، إن أعدادًا كبيرة من السكان غادرت حي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه أحياء خاضعة لسيطرة الحكومة مثل الميدان والسريان والشيخ طه والخالدية، أو نحو محافظات ومدن سورية أخرى، موضحًا أن عمليات الإجلاء أحيانًا تتأخر بسبب كثافة القادمين وتنسيق الأمن.

تعزيزات عسكرية واستهداف مواقع القصف

وأضاف المراسل أن الجيش السوري ووزارة الدفاع يستهدفان المواقع التي تنطلق منها القذائف الصاروخية، مع وصول تعزيزات عسكرية ومسيرات جوية لرصد دقيق، نظرًا لموقع الحيين على تلة تطل على معظم أحياء المدينة.

تصعيد من "قسد" ومبادرات لإسقاط الطائرات المسيرة

وأوضح هملو أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كثفت هجماتها بالقذائف العشوائية والطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية، لكن مصادر محلية أكدت إسقاط عدد من الطائرات الانتحارية عبر التشويش الإلكتروني.

حساسية العمليات العسكرية بسبب الكثافة السكانية

وذكر المراسل أن الحيين يقطنهما أكثر من 100 ألف شخص، ما يجعل أي عمليات عسكرية دقيقة تتطلب حرصًا كبيرًا لتفادي خسائر بشرية، مشيرًا إلى محاولات "قسد" جر الجيش السوري لمواجهات مباشرة في المنطقة.