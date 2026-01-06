قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصدر سوري : تدمير مستودع ذخيرة لقوات "قسد "بمحيط حي الشيخ مقصود

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية قسد  إصابة طفلين بقصف عشوائي من فصائل حكومة دمشق لأحياء سكنية بحيي الشيخ مقصود والأشرفية.

فيما ذكر مصدر عسكري سوري بأنه تم تدمير مستودع ذخيرة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد "بمحيط حي الشيخ مقصود ردا على قصف أحياء بحلب.

كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية  مقتل امرأة وإصابة عشرات جراء قصف فصائل تابعة لحكومة دمشق حي بني زيد في مدينة حلب.

فيما أشارت وكالة الانباء السورية سانا إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بينهم طفلة جراء قصف قسد للمباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب.

فيما لفتت وكالة الانباء السورية سانا إلى ارتفاع عدد قتلى قصف قسد للمباني السكنية في حي الميدان بمدينة حلب إلى 3 مدنيين بينهم امرأتان.

وذكرت الإخبارية السورية أن تنظيم قسد يطلق طائرات مسيرة لرصد أي تحرك في محيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب.

كما أفاد المكتب الإعلامي لمديرية الزراعة في حلب بإصابة 9 من العاملين بجروح متفاوتة جراء سقوط قذيفة أطلقتها "قسد" على مديرية الزراعة بالمحافظة.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” باستشهاد أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح، جراء استهداف قسد بالطائرات المسيّرة، مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود.

وبالأمس، كشف مصدر عسكري لقناة “الإخبارية” السورية، أن الجيش العربي السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحيط دير حافر، شرق حلب؛ وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات.

وقال المصدر إن هجمات “قسد” عبر الطائرات المسيرة، أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية، موضحا أن رد الجيش السوري على هجمات قسد “سيكون محدودا”.

وأكد أن الجيش السوري أغلق طريق حلب - الرقة؛ بعد استهداف قسد حاجزا بمحيط دير حافر، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية يرجّح أنها إسرائيلية في سماء دمشق.

وشهدت مدينة حلب في سوريا، ليل الأربعاء – الخميس الماضيين، تفجيرًا انتحاريًا وقع في أثناء محاولة قوى الأمن إيقاف شخص مشتبه به قرب حي باب الفرج؛ ما أسفر عن مقتل شرطي، وإصابة عنصرين آخرين.
 

الجيش السوري قسد سوريا حلب إسرائيل

