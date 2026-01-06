سوريا .. إصابة 9 من العاملين بمديرية الزراعة بنيران قسد

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية الزراعة في حلب بإصابة 9 من العاملين بجروح متفاوتة جراء سقوط قذيفة أطلقتها "قسد" على مديرية الزراعة بالمحافظة.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” باستشهاد أحد عناصر الجيش العربي السوري وإصابة آخرين بجروح، جراء استهداف قسد بالطائرات المسيّرة، مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود.

وبالأمس، كشف مصدر عسكري لقناة “الإخبارية” السورية، أن الجيش العربي السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمحيط دير حافر، شرق حلب؛ وذلك بعد تحديد موقع إطلاق الطائرات.

وقال المصدر إن هجمات “قسد” عبر الطائرات المسيرة، أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية، موضحا أن رد الجيش السوري على هجمات قسد “سيكون محدودا”.

وأكد أن الجيش السوري أغلق طريق حلب - الرقة؛ بعد استهداف قسد حاجزا بمحيط دير حافر، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية يرجّح أنها إسرائيلية في سماء دمشق.

وشهدت مدينة حلب في سوريا، ليل الأربعاء – الخميس الماضيين، تفجيرًا انتحاريًا وقع في أثناء محاولة قوى الأمن إيقاف شخص مشتبه به قرب حي باب الفرج؛ ما أسفر عن مقتل شرطي، وإصابة عنصرين آخرين.