أخفت الجثة بالزراعات.. سيدة بالغربية تقتل صديقة ابنتها لسرقة ذهبها
للنصب على عملاء البنوك.. سقوط المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
أخبار العالم

تركيا تعلن دعمها للحكومة السورية ضد قسد

محمود نوفل

أكدت  وزارة الدفاع التركية أن قوات قسد تواصل المطالبة باللا مركزية ولا تتخذ أي خطوات نحو الاندماج في السلطة المركزية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها : موقف قوات قسد يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وأضافت وزارة الدفاع التركية: نحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية وفقا لمبدأ دولة واحدة وجيش واحد.

وختمت وزارة الدفاع التركية: نتابع من كثب عملية الاندماج وإذا قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة لتعزيز وحدتها فإن تركيا ستدعمها.

وفي وقت سابق ؛ أكد زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان  على أهمية تنفيذ اتفاق 10 مارس بين "قسد" والحكومة السورية ،مؤكداً أنه سيسهم في تسريع مسار التسوية .

وقال أوجلان في تصريحات له: من المهم أن تضطلع تركيا بدور ميسر وبناء ومنفتح في تنفيذ اتفاق 10 مارس وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الإقليمي والداخلي.

وذكر قائلا : مسؤوليتنا الأساسية في الفترة المقبلة تتمثل في منع نشوب صراع جديد على المدى القصير وتجنب العواقب التي لا رجعة فيها.

وفي وقت سابق ؛ زار قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، العاصمة السورية دمشق ، وهي زيارة وصفت بالمفصلية، حيث تأتي في ظل مرحلة سياسية وأمنية حساسة تشهدها البلاد، ومع تصاعد الجهود لإعادة تنظيم العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية.

وقال ياسر السليمان، الناطق باسم وفد الإدارة الذاتية المفاوض مع دمشق، في تصريحات صحفية، إن زيارة عبدي من شأنها دفع المسار التفاوضي إلى الأمام، مشيرا إلى تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات، وفي مقدمتها الملف العسكري.

وتأتي الزيارة في إطار تفعيل اتفاق العاشر من مارس الموقع بين "قسد" والحكومة السورية، والذي يعد أول إطار تفاهم رسمي يفتح الباب أمام نقاشات معمقة تتعلق بمستقبل قوات سوريا الديمقراطية، ودورها العسكري، وموقعها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

كان عبدي قد أكد قبل يومين التزام قواته الكامل باتفاق 10 مارس، الموقع مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، لافتًا إلى وجود تفاهم مبدئي حول آلية دمج “قسد” ضمن وزارة الدفاع السورية، عبر تشكيلات عسكرية محددة تشمل ثلاث فرق ولواءين.

وشدد قائد “قسد” على أن نهاية عام 2025 لا تعني انتهاء دور قواته، بل تمثل بداية مرحلة جديدة وانطلاقة مختلفة مع دخول عام 2026، في إطار إعادة رسم دورها ضمن المشهد العسكري والسياسي السوري.

