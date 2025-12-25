قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الثقافة تسلم الخارجية وثائق تاريخية وخرائط تعود للعصرين الخديوي والملكي
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سوريا.. إتفاق عسكري بدمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في وزارتي الدفاع والداخلية

محمود نوفل

نقل تلفزيون سوريا عن مصادر مطلعة القول بأن هناك اتفاق عسكري مرتقب بين الحكومة السورية وقسد برعاية أمريكية قبل نهاية العام.

وقال المصدر  : واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة وقسد بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري .و الإعلان عن الاتفاق بين دمشق وقسد متوقع بين 27 و30 من ديسمبر الحالي.

وأضاف المصدر :  الاتفاق يشمل دمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في وزارتي الدفاع والداخلية السورية . وكذا تخصيص ثلاث فرق عسكرية لقسد ضمن وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.

وتابع:  قسد تطالب بإنشاء لواء نسائي ولواء لمكافحة الإرهاب بدعم أمريكي ضمن هيكل الجيش السوري . ويجري حاليا مناقشة نقاط خلافية من أبرزها دخول قوات الحكومة إلى شمال شرقي سوريا وتحديد مناصب قسد في وزارتي الدفاع والداخلية.

وزاد المصدر قائلا : يجري مناقشة آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية وتوزيع المهام والصلاحيات

وختم :  واشنطن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام.

