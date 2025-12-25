سوريا.. إتفاق عسكري بدمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في وزارتي الدفاع والداخلية

نقل تلفزيون سوريا عن مصادر مطلعة القول بأن هناك اتفاق عسكري مرتقب بين الحكومة السورية وقسد برعاية أمريكية قبل نهاية العام.

وقال المصدر : واشنطن تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة وقسد بهدف توقيع الاتفاق قبل نهاية العام الجاري .و الإعلان عن الاتفاق بين دمشق وقسد متوقع بين 27 و30 من ديسمبر الحالي.

وأضاف المصدر : الاتفاق يشمل دمج 90 ألف عنصر من قسد والأسايش في وزارتي الدفاع والداخلية السورية . وكذا تخصيص ثلاث فرق عسكرية لقسد ضمن وزارة الدفاع في الرقة ودير الزور والحسكة.

وتابع: قسد تطالب بإنشاء لواء نسائي ولواء لمكافحة الإرهاب بدعم أمريكي ضمن هيكل الجيش السوري . ويجري حاليا مناقشة نقاط خلافية من أبرزها دخول قوات الحكومة إلى شمال شرقي سوريا وتحديد مناصب قسد في وزارتي الدفاع والداخلية.

وزاد المصدر قائلا : يجري مناقشة آلية اتخاذ القرارات العسكرية والهيكلية الإدارية وتوزيع المهام والصلاحيات

وختم : واشنطن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط لإنجاز الاتفاق قبل نهاية العام.