أيمن عماد: المستشفيات المصرية استقبلت أكثر من 107 آلاف فلسطيني خلال فترة الحرب على غزة

قال أيمن عماد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام مستشفى العريش العام، إن مستشفى العريش يُعد واحدًا من بين أربع مستشفيات في محافظة شمال سيناء تم تجهيزها لتكون محطات أولى لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات المصرية على مستوى القطاع الصحي خلال فترة الحرب على قطاع غزة.

وأضاف عماد، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ كاميرا القاهرة الإخبارية رصدت خلال الفترة الماضية استقبال المستشفيات المصرية لما يزيد على 107 آلاف فلسطيني، من بينهم أعداد كبيرة من مرافقي المرضى والجرحى.

وتابع، أن الدولة المصرية، ممثلة في أجهزتها التنفيذية، قدمت كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء في المجال الصحي أو في تلبية احتياجات المرافقين من رعاية ومعيشة يومية تشمل السكن والمأكل والملبس.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن مستشفى العريش العام مجهز بأكثر من 220 سريرًا، من بينها 30 غرفة عناية مركزة، وقد سخّرت الدولة المصرية هذه الإمكانات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين، إلى جانب الدفع بأعداد كبيرة من الأطقم الطبية والتمريض التي تعمل بنظام التناوب لتلبية مختلف أوجه الرعاية الصحية.

وذكر، أن لمدينة العريش دورًا محوريًا في هذا الإطار، حيث تضم إلى جانب مستشفى العريش المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري، والذي يُعد الوجهة الثانية لتجميع المساعدات الإنسانية بعد وصولها عبر الموانئ المصرية أو تدفقها برًا إلى الأراضي المصرية، ليتم بعد ذلك تفريغها والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المعنية في فلسطين لإرسال الأولويات من المساعدات، قبل أن ينقطع الاتصال أثناء حديثه.

