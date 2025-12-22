القاهرة الإخبارية: قوات «قسد» استهدفت مشفى الرازي في حلب ويضم المئات

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن قوات قسد شنت هجمات على عدة أحياء مدنية في مدينة حلب، مستهدفةً بشكل مباشر مشفى الرازي، وهو المستشفى الوحيد في حي الشيخ مقصود، حيث كان يُسعف المصابون خلال القصف الذي وقع مساء اليوم.

وأوضح المراسل، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشفى كان يضم المئات من أبناء الحي، بعضهم نزح إليه طلبًا للأمان، والبعض الآخر جاء للاطمئنان على أقاربه، مضيفا أن استهداف المشفى يعتبر تصعيدًا خطيرًا، وفقًا لمسؤولين محليين.

كما أوضح هملو أن القصف طال عدة أحياء مجاورة، منها السريان، الجميليّة، العزيزيّة، والهلك، بالإضافة إلى حي الأشرفية، وأصدر محافظ حلب بيانًا دعا فيه المدنيين للالتزام بمنازلهم والتوجه إلى الأحياء الآمنة، مؤكدًا أن القصف استهدف شوارع رئيسية ومباني حيوية، منها دوار الشر، الملحق بمبنى التربية، وأحد الشوارع الأخرى.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات عنيفة في محيط حيِّي الأشرفية والشيخ مقصود، وأن قوات الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع قد دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد تصاعد القصف، مضيفا أن قوات قسد قامت باعتقال العشرات من سكان حلب، خاصة في محاور دوار الشيحان والليرمون وبعض المناطق المجاورة للحي.