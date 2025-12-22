وليد صلاح عبداللطيف: منتخب مصر مرشح لحصد أمم إفريقيا.. وصلاح له دور كبير

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن اسم منتخب مصر مرشح، مشيرًا إلى ضرورة تقديم أداء جيد داخل الملعب لكسب 3 نقاط، وإظهار للجمهور أن منتخب مصر قادم بقوة.

قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن منتخب مصر صاحب أكبر عدد من البطولات في أمم إفريقيا 2025، بـ7 ألقاب كرقم قياسي.

أضاف أن على المنتخب أن يوضح للجمهور أنه يسعى للفوز بالبطولة، وأن الأداء الجيد في الملعب ضرورة، مؤكدًا أن هدف المنتخب المصري هو الفوز بالبطولة أولًا.

وأشار إلى أن محمد صلاح يلعب دورًا كبيرًا في قيادة المنتخب أمام زيمبابوي، مؤكدًا أن هناك لاعبين في المنتخب يمتلكون خبرات فنية على أعلى مستوى.