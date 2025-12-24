قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
توك شو

قسد تشن حملة مداهمات واعتقالات في ريف مسكنة شرقي حلب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن قسد تشن حملة مداهمات واعتقالات في ريف مسكنة شرقي حلب.

أعلن الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" توقفهما عن الهجمات التي اندلعت بينهما في مدينة حلب وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقف الاشتباكات في حلب

وأصدرت قيادة أركان الجيش السوري، أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيداً عن الأهالي.

وأشار الجيش السوري إلى أنه وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي السوري تعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في مختلف مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قبل قسد.

وفي السياق نفسه، أصدرت أوامر بوقف الرد على مصادر النيران في مدينة حلب.

حلب قسد حملة مداهمات

