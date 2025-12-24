أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن قسد تشن حملة مداهمات واعتقالات في ريف مسكنة شرقي حلب.

أعلن الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" توقفهما عن الهجمات التي اندلعت بينهما في مدينة حلب وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وقف الاشتباكات في حلب

وأصدرت قيادة أركان الجيش السوري، أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيداً عن الأهالي.

وأشار الجيش السوري إلى أنه وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران.

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي السوري تعمل على إخلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في مختلف مناطق حلب التي تشهد اعتداءات من قبل قسد.

وفي السياق نفسه، أصدرت أوامر بوقف الرد على مصادر النيران في مدينة حلب.