قطع الانترنت والاتصالات في حلب بسبب الاشتباكات بين الجيش السوري وقسد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم "الاثنين" بأن خدمات الانترنت والاتصالات انقطعت عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، بالتزامن مع استمرار القصف وحالة الاستنفار الأمني، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع خلال الساعات القادمة.

اشتباكات بين الجيش السوري وقسد

وأكد المرصد السوري نقلا عن مصادر، وصول دبابات وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة تابعة للحكومة السورية إلى محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث جرى قصف الحيين بشكل مكثف، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وتسببت الاشتباكات في مدينة حلب بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، ولا يزال القصف المتبادل مستمرا بين الأطراف المتنازعة، وسط استخدام أسلحة ثقيلة، ما فاقم من حالة الخوف والهلع بين السكان المدنيين.

نزوح أهالي حلب

وأشار المرصد إلى أن أحياء الخالدية، الهلك، وبستان الباشا شهدت حالات نزوح للأهالي باتجاه مناطق أكثر أمانًا، خشية اتساع رقعة الاشتباكات واستمرار الاستهدافات في محيط الأحياء السكنية.