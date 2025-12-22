قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
أ ش أ

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 'الاثنين"، في قريتي بئر عجم وبريقة القديمة في ريف القنيطرة الجنوبي، وبالمنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قوة للاحتلال مؤلفة من سيارتي "هايلكس" وآلية "همر" عسكرية توغلت في بئر عجم، وصولاً إلى قرية بريقة القديمة، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية باتجاه سرية عسكرية مهجورة تُعرف باسم "سرية الهور" شرق قرية بريقة، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وقال رئيس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود، في تصريح لـ(سانا)، "إن قوات الاحتلال توغلت فجراً بين القريتين، وأقامت حاجزاً مؤقتاً عند نقطة المقسم، ما أدى إلى حالة من القلق بين الأهالي وتقييد حركة التنقل".

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغّلت أمس في عدة قرى بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي بئر عجم وبريقة القديمة في ريف القنيطرة الجنوبي قريتي معرية وعابدين في ريف درعا الغربي وكالة الأنباء السورية سانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سعر هوندا أكورد 2026.. تسلا متهمة بالكذب على عملائها وتعريضهم للموت

ناقل الحركة الأوتوماتيكي

ماذا تفعل عند تلف ناقل الحركة الأوتوماتيكي أثناء القيادة؟.. نصائح مهمة

تسلا

اتهام عائلة تسلا بـ"الكذب" بشأن نظام القيادة الآلية بعد حادث تصادم مميت

بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد