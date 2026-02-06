أيمن يونس: قطاع الناشئين هو الحل للزمالك..وهذا اللاعب مستقبل منتخب مصر

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بقطاع الناشئين في القلعة البيضاء، مشددا على أن هناك لاعبين مميزين ظهروا في الفريق الأول وتألقوا خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد إبراهيم وأحمد خضري ويوسف وائل.

قال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: " محمد إبراهيم وأحمد خضري ظهروا بشكل مميز مع الزمالك، قطاع الناشئين هو الحل للزمالك في ظل هذه الظروف، و يوسف وائل سيكون مستقبل منتخب مصر في خط الوسط أيمن أمير عبدالعزيز ظهر بشخصية اللاعبين الكبار".

وتابع: " الزمالك أصبح يمتلك البدائل المميزة في مركز الظهير الأيسر بوجود أحمد فتوح ومحمود بنتايج وأحمد خضري".