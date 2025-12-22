أبو الغيط يبحث مع ملك البحرين الأوضاع الراهنة في الإقليم وخفض التوتر

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته إلى مملكة البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حيث قدم لجلالته التهنئة بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.

وتطرق اللقاء بحسب بيان صادر عن الأمين العام على منصة (x)، إلى بحث الأوضاع الراهنة في الإقليم، وسبل تخفيف حدة التوتر السائد، حيث أعرب الأمين العام عن أمله في أن يحمل العام الميلادي الجديد أوضاعًا أفضل لعالمنا العربي.

كما أعرب أحمد أبو الغيط عن سعادته بالاستماع إلى تقديرات جلالة الملك حيال الوضع العام في المنطقة، والتي تعكس ما يتمتع به جلالته من حكمة ورؤية ثاقبة في معالجة مشكلات الإقليم العربي والتعامل مع تحدياته المختلفة.