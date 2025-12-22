بشورت وفانلة.. ماكرون يختبر قدراته القتالية مع الجيش الفرنسي

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقطع فيديو مع أفراد من قوات الجيش الفرنسي يؤدون بعض التدريبات القتالية حيث ارتدى ملابس رياضية.

ماكرون بملابس رياضية

ونشر ماكرون عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطع فيديو أثناء مشاركته التدريبات العسكرية مع القوات الفرنسية، وعلق عليه "إنه لشرف عظيم أن أشارك هذه اللحظات مع أفراد قواتنا المسلحة. أتمنى لكم جميعاً موسم أعياد سعيد".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز أمس الأحد أن الرئيس ماكرون وافق على بدء خطة بناء حاملة طائرات جديدة أكبر حجماً لتحل محل حاملة الطائرات شارل ديجول.

ماكرون يزور الإمارات

وزار الرئيس الفرنسي أبو ظبي أمس الأحد وكان في استقباله الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.