خدعة طهران.. إسرائيل تحذر من مناورة صاروخية للحرس الثوري الإيراني

حذّر مسؤولون إسرائيليون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن مناورة صاروخية للحرس الثوري الإيراني قد تكون تمهيداً لشنّ هجوم على إسرائيل، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على الأمر.

خدعة إيرانية لإسرائيل

وأفادت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس الأمريكي بأنه على الرغم من أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت تُظهر تحركات للقوات في إيران فقط، إلا أن تقبّل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخاطر أقل بكثير مما كان عليه في السابق، وذلك بعد عامين من الغزو المفاجئ لحماس في 7 أكتوبر 2023.

وقال أحد المصادر إن الاستخبارات الإسرائيلية أثارت مخاوف مماثلة قبل ستة أسابيع، بعد رصدها تحركات صاروخية إيرانية، لكن لم يُتخذ أي إجراء حيال ذلك.

وأوضح مصدر إسرائيلي آخر: "إن احتمالية وقوع هجوم إيراني تقل عن 50%، لكن لا أحد مستعد للمخاطرة والقول ببساطة إنها مجرد مناورة".

وأفاد مصدر أمريكي لموقع أكسيوس بأن الاستخبارات الأمريكية لا تملك حالياً أي مؤشر على قرب وقوع هجوم إيراني.

قلق إسرائيل من مناورات إيرانية

في السياق نفسه، أفادت مصادر بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اتصل بقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، يوم السبت، وأبلغه بقلق إسرائيل إزاء المناورات الصاروخية التي بدأها الحرس الثوري الإيراني قبل أيام.

وأوضحت المصادر أن زامير أبلغ كوبر بأن تحركات الصواريخ الإيرانية الأخيرة وغيرها من الخطوات العملياتية قد تكون غطاءً لهجوم مفاجئ. وحثّ زامير القوات الأمريكية والإسرائيلية على التنسيق الوثيق في الاستعدادات الدفاعية.

وكان كوبر في تل أبيب أمس الأحد، حيث عقد اجتماعًا مع زامير وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي لمناقشة الوضع.