المفوضية الأوروبية تنقل محطة طاقة حرارية لتزويد مليون أوكراني بالكهرباء

نجحت المفوضية الأوروبية في نقل محطة طاقة حرارية كاملة من ليتوانيا إلى أوكرانيا، في أكبر عملية لوجستية منسقة تنفذها على الإطلاق.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته اليوم "الإثنين"، أن هذا النقل غير المسبوق يأتي لتعزيز الشبكة الوطنية للطاقة في أوكرانيا، بعد أن تضررت بنيتها التحتية جراء الهجمات الروسية المستمرة، ويقدر أن المحطة قادرة على تزويد الكهرباء لحوالي مليون مواطن أوكراني، كما ساعدت في استكمال الإصلاحات الطارئة في مناطق عديدة تضررت بشدة.

وشملت العملية المعقدة، التي استغرقت 11 شهراً، 149 شحنة بإجمالي 2399 طناً من المعدات، من بينها 40 شحنة ضخمة، تضمنت محولات وستاتورات ثقيلة بشكل استثنائي تزن حوالي 172 طناً لكل منها، ولعبت وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية البولندية دوراً محورياً في ضمان نقل هذه المعدات الضخمة.

يأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة الشاملة للاتحاد الأوروبي للعدوان الروسي على أوكرانيا منذ فبراير 2022، منسقاً عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، ووفرت آلية الدعم حتى الآن نحو 9500 مولد كهرباء و7200 محول لتلبية احتياجات نحو 9 ملايين شخص.

كما خصصت المفوضية أكثر من 2ر1 مليار يورو لمشروعات المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، وسلمت أكثر من 160 ألف طن من المساعدات، وشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 6 دول مشاركة أخرى (النرويج، تركيا، مقدونيا الشمالية، أيسلندا، صربيا ومولدوفا)، في تقديم المساعدات العينية لأوكرانيا عبر الآلية، كما نسقت الاتحاد عمليات نقل أكثر من 4700 مريض أوكراني إلى مستشفيات في 22 دولة لتلقي العلاج المتخصص.

وعند وقوع الطوارئ، يمكن للسلطات الوطنية تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة المنسقة، التي تجمع جميع الدول الأعضاء العشر المشاركة في البرنامج.