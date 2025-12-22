قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تنقل محطة طاقة حرارية لتزويد مليون أوكراني بالكهرباء

أ ش أ

نجحت المفوضية الأوروبية في نقل محطة طاقة حرارية كاملة من ليتوانيا إلى أوكرانيا، في أكبر عملية لوجستية منسقة تنفذها على الإطلاق.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته اليوم "الإثنين"، أن هذا النقل غير المسبوق يأتي لتعزيز الشبكة الوطنية للطاقة في أوكرانيا، بعد أن تضررت بنيتها التحتية جراء الهجمات الروسية المستمرة، ويقدر أن المحطة قادرة على تزويد الكهرباء لحوالي مليون مواطن أوكراني، كما ساعدت في استكمال الإصلاحات الطارئة في مناطق عديدة تضررت بشدة.

وشملت العملية المعقدة، التي استغرقت 11 شهراً، 149 شحنة بإجمالي 2399 طناً من المعدات، من بينها 40 شحنة ضخمة، تضمنت محولات وستاتورات ثقيلة بشكل استثنائي تزن حوالي 172 طناً لكل منها، ولعبت وكالة الاحتياطيات الاستراتيجية البولندية دوراً محورياً في ضمان نقل هذه المعدات الضخمة.

يأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة الشاملة للاتحاد الأوروبي للعدوان الروسي على أوكرانيا منذ فبراير 2022، منسقاً عبر آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، ووفرت آلية الدعم حتى الآن نحو 9500 مولد كهرباء و7200 محول لتلبية احتياجات نحو 9 ملايين شخص.

كما خصصت المفوضية أكثر من 2ر1 مليار يورو لمشروعات المساعدات الإنسانية في أوكرانيا، وسلمت أكثر من 160 ألف طن من المساعدات، وشارك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بالإضافة إلى 6 دول مشاركة أخرى (النرويج، تركيا، مقدونيا الشمالية، أيسلندا، صربيا ومولدوفا)، في تقديم المساعدات العينية لأوكرانيا عبر الآلية، كما نسقت الاتحاد عمليات نقل أكثر من 4700 مريض أوكراني إلى مستشفيات في 22 دولة لتلقي العلاج المتخصص.

وعند وقوع الطوارئ، يمكن للسلطات الوطنية تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة المنسقة، التي تجمع جميع الدول الأعضاء العشر المشاركة في البرنامج.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

