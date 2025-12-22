رويترز تكشف دور مهبط طائرات ليبي في سقوط الفاشر بيد الدعم السريع

كشفت وكالة رويترز في تقرير لها، يوم الاثنين عن مهبط طائرات في مدينة الكفرة الليبية لعب دورا مهما في سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية بعد حصار دام أكثر من عام ونصف.

إمدادت عسكرية للدعم السريع

وأكد تقرير رويترز أن إمدادات عسكرية أرسلت للدعم السريع على مهبط طائرات في الكفرة الليبية، حيث رصد ما لا يقل عن 105 عمليات هبوط لطائرات شحن في الكفرة لإسناد الدعم السريع، بالإضافة إلى رصد مركبات ومقاتلين من الدعم السريع يتنقلون بين الكفرة الليبية ودارفور.

وأوضحت أن ممر الكفرة الليبية - دارفور كان نقطة محورية في إسناد الدعم السريع.

الجيش الليبي يكشف الحقيقة

وفي السياق نفسه، أكد مسؤول بالجيش الليبي لوكالة رويترز أنه لا علاقة للجيش بالنزاعات في دول الجوار، مشيرا إلى أنه لا وجود لقوات الدعم السريع في مدينة الكفرة.

وقال المسؤول بالجيش الليبي إن رحلات الشحن من الكفرة كانت من شرق ليبيا وإليها.