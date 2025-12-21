قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصاص "كولومبي" في قلب السودان.. خبايا مشاركة المرتزقة الأجانب في حصار الفاشر

رصاص "كولومبي" في قلب دارفور: خبايا مشاركة المرتزقة الأجانب في حصار الفاشر
رصاص "كولومبي" في قلب دارفور: خبايا مشاركة المرتزقة الأجانب في حصار الفاشر
رينال عويضة

تطور ميداني لافت وصادم في مسار الحرب السودانية

دخول المرتزقة الأجانب على خط المواجهة فى السودان

وجود الشركات الأمنية يهدد منطقة القرن الأفريقي والساحل 

كشفت تقارير إخبارية، نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) وعرضتها قناة العربية، عن تطور ميداني لافت وصادم في مسار الحرب السودانية، حيث أشارت المعلومات المؤكدة إلى رصد مقاتلين وجنود سابقين من الجنسية الكولومبية يشاركون بشكل مباشر في العمليات العسكرية التي تقودها قوات الدعم السريع لفرض الحصار على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. 

وتأتي هذه الأنباء لتضع السودان رسمياً على خارطة النزاعات "المُدوّلة"، حيث لم تعد الحرب تقتصر على المكونات المحلية، بل تحولت إلى ساحة جاذبة لمرتزقة عابرين للقارات، مما يزيد من تعقيد المشهد العسكري ويحول الإقليم المنكوب إلى بؤرة لاستنزاف القدرات البشرية من خارج القارة الأفريقية.

الخبرات الكولومبية: من حرب المخدرات إلى أدغال أفريقيا

وتشير التفاصيل المتاحة إلى أن هؤلاء الجنود هم في الغالب عناصر سابقة في الجيش الكولومبي أو القوات الخاصة، والذين قضوا سنوات طويلة في محاربة كارتيلات المخدرات وعصابات "الفارك" في أمريكا اللاتينية. 

يمتلك هؤلاء المقاتلون خبرات تكتيكية عالية في حروب الشوارع، وعمليات القنص، والكمائن المعقدة، وهي مهارات تسعى أطراف الصراع في السودان لاستغلالها لحسم معركة الفاشر الاستراتيجية التي استعصت على الحسم العسكري لشهور.

 إن استقدام هؤلاء الجنود يتم غالباً عبر شركات أمنية خاصة عابرة للحدود، تعمل كواجهات لتجنيد المرتزقة وتوفير الغطاء القانوني واللوجستي لنقلهم من أمريكا الجنوبية إلى ميادين القتال في أفريقيا، مقابل مبالغ مالية ضخمة لا تتوفر للمقاتل المحلي.

الفاشر: الملاذ الأخير تحت رحمة "الغرباء"

تكمن الخطورة الفائقة لهذه المشاركة الأجنبية في تفاقم معاناة المدنيين داخل الفاشر، المدينة التي تُعد الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونزح في إقليم دارفور.

 إن دخول عناصر أجنبية، مثل الجنود الكولومبيين، في العمليات القتالية يجرّد النزاع من أي صبغة "وطنية" أو "أخلاقية"، فهؤلاء المقاتلون لا تربطهم بالأرض أو السكان أي صلة وجدانية، والتزامهم الوحيد هو بتنفيذ الأوامر العسكرية مقابل "المال".

 هذا الاندماج للمقاتلين الأجانب يزيد من وحشية الحصار ويجعل من الصعب التوصل إلى أي تفاهمات محلية للهدنة، كما يرفع من وتيرة الانتهاكات الحقوقية المرتكبة ضد المدنيين، كون هؤلاء المرتزقة يعملون بعيداً عن أي رقابة قانونية أو دولية، مما يجعلهم "أدوات قتل" بلا هوية قانونية واضحة.

 الأزمة وتبعاتها علي الأمن الإقليمي

على الصعيد السياسي والجيوستراتيجي، يرى مراقبون أن لجوء أطراف النزاع السوداني للاستعانة بجنود من كولومبيا أو غيرها يعكس حالة من الإرهاق والاستنزاف في القوى البشرية المحلية، ورغبة في كسر الجمود الميداني مهما كانت التبعات السياسية. 

إن "تدويل" الحرب السودانية بهذه الطريقة يضع المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لملاحقة شبكات التجنيد العابرة للحدود.

 فوجود مقاتلين من أمريكا اللاتينية في السودان يثبت أن الحظر الدولي على الأسلحة لم يعد كافياً، بل يجب فرض حظر على "تصدير المرتزقة"، لأن استمرار هذا التدفق سيحول السودان إلى "ثقب أسود" يبتلع الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والساحل بأكملها، وقد يفتح الباب لدخول مجموعات أجنبية أخرى بمسميات مختلفة.

صرخة استغاثة ضد "تجارة الحروب"

ختاماً، تظل مدينة الفاشر ترزح تحت قصف عشوائي وحصار خانق، بينما تتصاعد المخاوف من وقوع كارثة إنسانية كبرى قد توصف بأنها "إبادة جماعية جديدة" إذا ما سقطت المدينة في ظل وجود هذه القوى الأجنبية. 

إن صرخة الاستغاثة التي يطلقها السودانيون اليوم ليست موجهة ضد الرصاص المألوف فحسب، بل ضد "تجارة الحروب" القذرة التي جلبت مقاتلين من أقصى الأرض للمشاركة في تدمير مدينة لا يعرفون عنها شيئاً.

 إن وقف نزيف الدماء في الفاشر يتطلب الآن، أكثر من أي وقت مضى، تجفيف منابع المرتزقة وقطع خطوط الإمداد الدولية التي تغذي هذا الصراع، لضمان ألا يتحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية بدم إنساني رخيص..


 

كولومبيا الفاشر السودان ميليشيات رينال عوبضه الحرب السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

مشاريع اسكان

وفيق نصير: الإسكان الأخضر سلاح لمواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة

الفاشر السودانية

آخر الأوضاع بالسودان| تصعيد عسكري بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.. والسفير عصام كرار: مستمرون بدعم الجنوب

الكلى

هل تناول البروتينات يسبب فشل كلوى؟.. استشاري كلى يوضح الحقيقة

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد