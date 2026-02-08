قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
فن وثقافة

فستان وطرحة بيضاء.. ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في موسم الرياض

ميريام فارس
ميريام فارس
أحمد إبراهيم

أحيت الفنانة ميريام فارس، حفل غنائي ليلة أمس السبت 7 فبراير، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهرت ميريام فارس، خلال الحفل باطلالتين مختلفتين، الأولى بفستان أبيض قصير وطرحة بيضاء وكأنها بفستان زفاف، والثانية بفستان ذهبي. 

وأدت ميريام فارس، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، بوصلات الرقص طوال الحفل. 

أغاني ميريام فارس 

اللبنانية ميريام فارس قامت بإصدار ديو غنائي مع الكينج محمد منير بعنوان "الساحل الشمالي"، حققت نجاحًا كبيرًا واحتلت المرتبة الأولى في التريند لعدة أيام، كما أطلقت أغنية عراقية بعنوان "تزلزلها" التي حققت شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. 

زوج ميريام فارس 

وقبل عدة أشهر، أحدثت الفنانة ميريام فارس، جدلا بعد ظهور زوجها معها في مرة نادرة منذ زواجهما قبل 11 عام. 

وتحرص ميريام فارس، على عدم ظهور زوجها معها، فبين الحين والآخر يظهر معها لكن تحرص على إخفاء وجهه. 

زوج ميريام فارس، يدعى داني ميتري، وهو رجل أعمال لبناني، ويحمل الجنسية الأمريكية، وتزوج «ميريام» في حفل صغير أقيم في جزيرة "سانتوريني" اليونانية، ولديه منها طفلين، هما: (جايدن وديف). 

وكانت فارس تحدثت عن تفاصيل علاقتها بزوجها، قائلةً في تصريحات إعلامية إن صداقة جمعتهما لمدة 15 عاماً قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى زواج، وأكدت أن داني أب صالح لابنيهما، ولا يحب الشهرة ويطلب دائماً عدم الكشف عن صوره وهويته للجمهور، مشددةً على أنه "قال لي في بداية الزواج انه سيتزوجني ولن يتزوج معي الشهرة والجمهور والإعلام". 

وأكملت ميريام كذلك سبب إخفائها وجه ابنها الأكبر جايدن على العكس من ابنها الأصغر ديف، وقالت إنها فعلت ذلك بعدما كبر ابنها واتضحت ملامحه وأصبح مختلطاً بالمجتمع، لذلك ارادت الحفاظ على خصوصيته وحمايته من المواقف المحرجة وتعقّب البعض له، ولكن ملامح ابنها الأصغر تتشابه مع ملامح جميع الأطفال الذين في مثل سنّه، ولذلك لا تزال تنشر صور وجهه للجمهور إلى الآن.

