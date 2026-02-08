إفريقيا الوسطى تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 بقيمة 264 مليون دولار

أطلقت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026. وتهدف الخطة، التي تبلغ قيمتها 264.1 مليون دولار، الى مساعدة أكثر من مليوني شخص من الفئات الأكثر ضعفا، وذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي.

ووفقا لمحمد أغ أيويا، منسق الشؤون الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، فإن خطة هذا العام تستهدف دعم 2.3 مليون شخص يعيشون في ظروف صعبة.

وقال، حسبما أوردت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في موقعها على الانترنت، "نواجه منذ عامين قيودا في الميزانيات تحد من قدرتنا على تقديم مساعدات إنسانية فعالة".

وأضاف أيويا أن نسبة المواطنين في إفريقيا الوسطى الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية لا تزال مرتفعة، خصوصا في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن والمناطق المعرضة للصدمات الإنسانية.

وأكدت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى وشركاؤها في المجال الإنساني عزمهم على حشد الجهود من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان في جميع أنحاء البلاد.