قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح

دنيا الألفي
دنيا الألفي
سعيد فراج

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول المطربة دنيا الألفي، بعد إحيائها إحدى حفلات الزفاف مؤخرًا، إذ ظهرت وهي تقوم بالبصق في وجه أحد المعازيم. 

وتعود الواقعة، إلى حفل زفاف أحيته دنيا الألفي، قبل يومين، بعدها انتشر فيديو لها عبر تطبيق تيك توك، وهي تقوم بالبصق في وجه أحد المعازيم، وتوجه له الشتائم، بعد مشادة بينهما. 

مقطع الفيديو، انتشر بشكل واسع عبر تيك توك، وباقي منصات السوشيال ميديا، وطالب البعض بالتحقيق مع دنيا الألفي.

دنيا الألفي ترد

وبعد الواقعة، نشرت دنيا الألفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لترد على الواقعة، فقالت: «اللي حصل امبارح في الفرح كان موقف صعب عليّا ومكنش مقبول بأي شكل.. أنا بنت وبشتغل في شغلي بكل احترام، ومن حقي الاحترام  في أي مكان أكون فيه.

وتابعت، دنيا الألفي: «كل واحد فينا ليه طاقة وصبر، ولما الموقف بيزيد عن حدّه طبيعي يطلع مننا رد فعل، وأنا اعترف إني خرجت عن شعوري لحظة لأني إنسانة قبل أي حاجة.وكلنا بنغلط 

وأضافت دنيا الألفي: «بحب جمهوري وبعتذر له لو اتضايق من اللي حصل.. لكن في نفس الوقت مفيش بنت تقبل على نفسها قلة احترام او ألفاظ خارجه تسمعها أو تجاوز بشكل عام .. شكراً لكل حد فهم ودعمني وانا من غيرك مش حاجه». 

إيقاف دنيا الألفي

وبعد الواقعة، صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية، بإحالة دنيا الألفي، إلى التحقيق على خلفية حفل الزفاف التي أحيته أول أمس الجمعة. 

وأعلنت دنيا الألفي، عن إحالتها للتحقيق، بمنشور عبر فيسبوك، نشرت فيه قرار نقابة المهن الموسيقية، وعلقت: «احتراما لقرار سيادة النقيب / استاذ مصطفي كامل .. و نفيب فرع الدقهليه / استاذ حازم محي الدين .. تم إيقافي عن العمل لحين انتهاء التحقيق .. الحمد الله قدر الله و ماشاء فعل».

دنيا الألفي المطربة دنيا الألفي أزمة دنيا الألفي اغاني دنيا الألفي نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

حملة توعوية لمواجهة الخرافة والشعوذة في المحافظات الحدودية

الكاتبة مي القاضي

مي القاضي: «عقدة بنت أبوها» يناقش التأثير النفسي لعلاقة الأب بابنته

المساجد

269 مائدة رحمن.. متحدث الأوقاف يكشف خطة الوزارة استعدادًا لـ رمضان 2026

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد