قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"الوادي الجديد الأزهرية" تحصد المركز الرابع جمهوريًا بمسابقة «نوابغ الأزهر» بمعرض الكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

حصد طلاب وطالبات منطقة الوادي الجديد الأزهرية المركز الرابع بمسابقة «نوابغ الأزهر» والتي نُفذَّت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته(٥٧)، بمشاركة طلاب وطالبات عشر مناطق أزهرية على مستوى مناطق الجمهورية.


 وقد شهد برنامج «نوابغ الأزهر» منافسات علمية وثقافية مكثفة بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المتميزين، وتهدف المسابقة إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر، وإبراز تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم الشرعية والثقافية والمعلومات العامة.

وقد أعرب فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، عن فخره واعتزازه للطلاب والطالبات الفائزين، مشيدا بما حققوه من إنجاز مشرف يعكس تميزهم العلمي، ومؤكدا أن هذا التفوق هو ثمرة جهد متواصل، ومتابعة جادة من المعلمين وأولياء الأمور، ومثمنًا جهد إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بقيادة السيد عيد حسين، مدير ادارة المنطقة الازهرية، وجميع القائمين على تنظيم وتنسيق مشاركة الطلاب بذلك الصرح العظيم، لاكتشاف الطاقات الواعدة وصقل المواهب، وإبراز القدرات الإبداعية لطلاب المعاهد الأزهرية، متمنيا للطلاب والطالبات دوام التفوق والتميز.

مثل المنطقة في المسابقة كلا من:- 
الطالب عاصم مراد الهجرسي  المقيد بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد ناصر الثانوي،والطالب محمود علي أحمد المقيد بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد باريس الثانوي، والطالبة سلمي خالد جمعة المقيدة بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد فتيات موط الثانوي، والطالبة ندى صبري محمد المقيدة بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد فتيات موط الثانوي، ومن أسرة التربية الاجتماعية بهاء الدين أحمد مرسي، مرافقا للطلاب، وحنان بشندي، مرافقة للطالبات.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام للمرة الثانية على التوالي داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف عام للدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتنمية المواهب الطلابية وترسيخ روح التنافس الإيجابي بين الطلاب في مجال القراءة والاطلاع، بما يسهم في بناء جيل واع ومتميز علميا وثقافيا.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ازهر الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

حملة توعوية لمواجهة الخرافة والشعوذة في المحافظات الحدودية

الكاتبة مي القاضي

مي القاضي: «عقدة بنت أبوها» يناقش التأثير النفسي لعلاقة الأب بابنته

المساجد

269 مائدة رحمن.. متحدث الأوقاف يكشف خطة الوزارة استعدادًا لـ رمضان 2026

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد