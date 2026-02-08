"الوادي الجديد الأزهرية" تحصد المركز الرابع جمهوريًا بمسابقة «نوابغ الأزهر» بمعرض الكتاب

حصد طلاب وطالبات منطقة الوادي الجديد الأزهرية المركز الرابع بمسابقة «نوابغ الأزهر» والتي نُفذَّت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته(٥٧)، بمشاركة طلاب وطالبات عشر مناطق أزهرية على مستوى مناطق الجمهورية.



وقد شهد برنامج «نوابغ الأزهر» منافسات علمية وثقافية مكثفة بين طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية المتميزين، وتهدف المسابقة إلى اختبار قدرات طلاب الأزهر، وإبراز تميزهم ومعرفتهم بمختلف مجالات العلم الشرعية والثقافية والمعلومات العامة.

وقد أعرب فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، عن فخره واعتزازه للطلاب والطالبات الفائزين، مشيدا بما حققوه من إنجاز مشرف يعكس تميزهم العلمي، ومؤكدا أن هذا التفوق هو ثمرة جهد متواصل، ومتابعة جادة من المعلمين وأولياء الأمور، ومثمنًا جهد إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بقيادة السيد عيد حسين، مدير ادارة المنطقة الازهرية، وجميع القائمين على تنظيم وتنسيق مشاركة الطلاب بذلك الصرح العظيم، لاكتشاف الطاقات الواعدة وصقل المواهب، وإبراز القدرات الإبداعية لطلاب المعاهد الأزهرية، متمنيا للطلاب والطالبات دوام التفوق والتميز.

مثل المنطقة في المسابقة كلا من:-

الطالب عاصم مراد الهجرسي المقيد بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد ناصر الثانوي،والطالب محمود علي أحمد المقيد بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد باريس الثانوي، والطالبة سلمي خالد جمعة المقيدة بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد فتيات موط الثانوي، والطالبة ندى صبري محمد المقيدة بالصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمعهد فتيات موط الثانوي، ومن أسرة التربية الاجتماعية بهاء الدين أحمد مرسي، مرافقا للطلاب، وحنان بشندي، مرافقة للطالبات.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام للمرة الثانية على التوالي داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف عام للدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة، وتنمية المواهب الطلابية وترسيخ روح التنافس الإيجابي بين الطلاب في مجال القراءة والاطلاع، بما يسهم في بناء جيل واع ومتميز علميا وثقافيا.