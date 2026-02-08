حملة توعوية لمواجهة الخرافة والشعوذة في المحافظات الحدودية

كثّفت وزارة الأوقاف جهودها التوعوية في المحافظات الحدودية، في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة الخرافة والشعوذة، والتصدي للممارسات التي تتعارض مع صحيح الدين والعقل.

وذلك من خلال تنظيم مجالس فقهية وندوات علمية بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.

حضور ديني مكثف بالمحافظات الحدودية

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية، نظرًا لاحتياجها إلى حضور ديني أكاديمي أكثر كثافة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، لافتًا إلى قلة الكليات الشرعية والمعاهد المتخصصة بهذه المناطق.

وأوضح أن الوزارة تعمل على سد هذا الفراغ من خلال تكثيف اللقاءات التوعوية والندوات الدينية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني السليم.

الشعوذة قضية متجددة تمس المجتمع

وأكد أن اختيار موضوع مكافحة الدجل والشعوذة يأتي باعتباره من القضايا المتجددة التي تمس المجتمع بشكل مباشر، نظرًا لارتباطها بموروثات ثقافية واجتماعية متراكمة، تسهم في انتشار هذه الظواهر بين بعض الفئات.

وأشار إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات، حتى لفترات قصيرة، يؤدي إلى اتساع نطاقها بصورة غير مبررة، ما يستدعي التعامل معها بحزم من خلال التوعية المستمرة والطرح العلمي الرصين.

إنفاق يتجاوز 10 مليارات جنيه سنويًا

وكشف أن أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة تشير إلى أن حجم الإنفاق السنوي على الدجل والشعوذة تجاوز 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس خطورة الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع.

وأضاف أن هذا الإنفاق يعبر عن ثقافة غير محمودة تقوم على تعطيل العقل وتسليمه لممارسات لا تستند إلى منطق أو مبرر ديني أو علمي، وهو ما يدفع وزارة الأوقاف إلى مضاعفة جهودها في مجال التوعية المجتمعية والتثقيف الديني.