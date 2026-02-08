قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
توك شو

حملة توعوية لمواجهة الخرافة والشعوذة في المحافظات الحدودية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
إسراء صبري

كثّفت وزارة الأوقاف جهودها التوعوية في المحافظات الحدودية، في إطار خطة شاملة تستهدف مواجهة الخرافة والشعوذة، والتصدي للممارسات التي تتعارض مع صحيح الدين والعقل.

وذلك من خلال تنظيم مجالس فقهية وندوات علمية بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.

حضور ديني مكثف بالمحافظات الحدودية

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية، نظرًا لاحتياجها إلى حضور ديني أكاديمي أكثر كثافة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، لافتًا إلى قلة الكليات الشرعية والمعاهد المتخصصة بهذه المناطق.

وأوضح أن الوزارة تعمل على سد هذا الفراغ من خلال تكثيف اللقاءات التوعوية والندوات الدينية، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي الديني السليم.

الشعوذة قضية متجددة تمس المجتمع

وأكد أن اختيار موضوع مكافحة الدجل والشعوذة يأتي باعتباره من القضايا المتجددة التي تمس المجتمع بشكل مباشر، نظرًا لارتباطها بموروثات ثقافية واجتماعية متراكمة، تسهم في انتشار هذه الظواهر بين بعض الفئات.

وأشار إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات، حتى لفترات قصيرة، يؤدي إلى اتساع نطاقها بصورة غير مبررة، ما يستدعي التعامل معها بحزم من خلال التوعية المستمرة والطرح العلمي الرصين.

إنفاق يتجاوز 10 مليارات جنيه سنويًا

وكشف أن أحدث الإحصاءات الرسمية المتاحة تشير إلى أن حجم الإنفاق السنوي على الدجل والشعوذة تجاوز 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس خطورة الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع.

وأضاف أن هذا الإنفاق يعبر عن ثقافة غير محمودة تقوم على تعطيل العقل وتسليمه لممارسات لا تستند إلى منطق أو مبرر ديني أو علمي، وهو ما يدفع وزارة الأوقاف إلى مضاعفة جهودها في مجال التوعية المجتمعية والتثقيف الديني.

وزارة الأوقاف مواجهة الخرافة الأوقاف مكافحة الدجل

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

التبرع بالجلد

مقترح برلماني.. كيف يفيد الجلد المتبرع به مصابي الحروق

السمك البلطي

حشرة في الأسماك تثير الجدل.. طبيبة بيطرية تحسم الحقيقة

المخ

المخ البانيه في البيت.. أسرار الطراوة من الداخل والقرمشة من الخارج

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

