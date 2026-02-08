الرئيس السنغالي يطلق مشروعا لتوفير اتصال شامل بالإنترنت

أطلق الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، رسميا، مشروعا لتوفير اتصال شامل بالإنترنت.

وذكرت وكالة الأنباء السنغالية، اليوم الأحد، أن المشروع يهدف إلى إتاحة الوصول المجاني إلى الإنترنت لنحو مليون سنغالي يعيشون في مناطق يصعب فيها الوصول إلى الخدمات الرقمية أو يكاد يكون منعدما.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد الرئيس فاي أن الاتصال الشامل بالإنترنت أصبح محركا للتحول التعليمي، مجددا، في إطار "الصفقة التكنولوجية الجديدة"، التزامه بالتوجه نحو "سنغال متصلة ومبتكرة وموجهة بحزم نحو الفرص".

ودعا الرئيس، الشباب تحديدا إلى الاستفادة من هذا الاتصال المجاني والمتاح للجميع.