الفلسطيني للدراسات : عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ 750 ألفا تقريبا

قال اللواء الدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، إن الموقف الإسرائيلي من مسألة ضمّ الأراضي الفلسطينية ليس وليد اللحظة، موضحًا أن مساحة الاستيطان في الضفة الغربية شهدت توسعًا متزايدًا منذ ما بعد اتفاقية أوسلو، حتى بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس نحو 750 ألف مستوطن، من بينهم أعداد كبيرة من المسلحين.

وأوضح المصري في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد السابع من أكتوبر 2023 ارتفع عدد المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية إلى نحو 230 ألف مستوطن، مشيرًا إلى أن المستوطنين يمارسون اعتداءات متعددة تشمل قطع الطرق، والتعدي على المزارع، وحرق البيوت، ومصادرة السيارات، وذلك بالتوازي مع إجراءات حكومية إسرائيلية، خاصة بعد تولي بتسلئيل سموتريتش منصب وزير المالية ووزيرًا في وزارة الدفاع، حيث يتولى إدارة الشؤون المدنية بشكل غير مباشر.

وتابع رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تُعد حكومة متطرفة، وأن سموتريتش وإيتمار بن غفير يمارسون إجراءات عنيفة على المستويين الأمني والمدني، تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى ترك مناطقهم والبحث عن أماكن أكثر أمانًا، ما أدى إلى حدوث إزاحة سكانية من القرى إلى المدن خلال الفترة الماضية.

