شكوى من حسام وإبراهيم حسن ضد الإعلامي إسلام صادق لـ الأعلى للإعلام

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى، من المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب، ضد الإعلامي إسلام صادق.

وجاءت الشكوى بشأن ما بثه الإعلامي إسلام صادق من أخبار، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تمس إدارة المنتخب، وتكرار ذلك في أحد البرامج الإذاعية.

وقرر رئيس المجلس، إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس؛ لبحثها ودراسة ما ورد بها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة.