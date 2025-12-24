قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الحكومة توافق على المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
فؤاد بدراوي لـ"صدى البلد": تنازلت عن ترشحي لرئاسة الوفد بعد إعلان السيد البدوي خوض الانتخابات
المستندات المطلوبة لتسجيل البيانات والحصول على منحة تكافل وكرامة
الداخلية السورية تحذر من التجنيد الإجباري وتؤكد حماية المدنيين في حلب

منار عبد العظيم

أكدت الداخلية السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاول فرض التجنيد الإجباري على المدنيين، مع ممارسة ضغوط وتضييق عليهم، محذرة السكان من الانصياع لأي محاولات غير قانونية.

حماية المدنيين في حلب

أوضحت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في حلب تواصل تنفيذ مهامها الوطنية لحماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار في المدينة، مع التركيز على سلامة السكان والحفاظ على النظام العام.

تعزيز الإجراءات الأمنية

تشمل مهام قيادة الأمن الداخلي في حلب عمليات مراقبة وتدابير وقائية مستمرة لمنع أي تهديدات، وضمان استقرار المدينة وسط الظروف الراهنة.

الداخلية السورية فرض التجنيد الإجباري حلب

