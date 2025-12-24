الداخلية السورية تحذر من التجنيد الإجباري وتؤكد حماية المدنيين في حلب

أكدت الداخلية السورية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحاول فرض التجنيد الإجباري على المدنيين، مع ممارسة ضغوط وتضييق عليهم، محذرة السكان من الانصياع لأي محاولات غير قانونية.

حماية المدنيين في حلب

أوضحت الوزارة أن قيادة الأمن الداخلي في حلب تواصل تنفيذ مهامها الوطنية لحماية المدنيين وضمان الأمن والاستقرار في المدينة، مع التركيز على سلامة السكان والحفاظ على النظام العام.

تعزيز الإجراءات الأمنية

تشمل مهام قيادة الأمن الداخلي في حلب عمليات مراقبة وتدابير وقائية مستمرة لمنع أي تهديدات، وضمان استقرار المدينة وسط الظروف الراهنة.