ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الداخلية السورية: ضبط صواريخ مضادة للطيران في البوكمال

هاجر ابراهيم

أعلنت وزارة الداخلية السورية، ضبط صواريخ مضادة للطيران في مدينة البوكمال شرقي البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تواجد خلية إرهابية في مدينة داريا السورية يثير الدهشة، إذ تعد من أكثر المدن التي ثارت على النظام السوري السابق، ما عرض سكانها لعمليات تهجير لعدة سنوات قبل أن يعودوا في عام 2021، كما أن السكان يعرفون بعضهم بعضًا، ما يجعل وجود أي شخص غريب بينهم محط اهتمام.

وتابع، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة السورية ألقت القبض على عدة خلايا منذ ثلاثة أيام في منطقة دِمَر، وكذلك خلايا أخرى في بلدة قدسية أمس شمال شرق العاصمة دمشق، ما يشير إلى أن تلك الخلايا كانت على اتصال بخلايا أخرى متواجدة في عموم المناطق المحيطة بالعاصمة.

 تفكيك خلايا

وأكد على أن الحكومة السورية، منذ حادثة تدمر، بدأت الحرب الحقيقية على تنظيم داعش، من خلال تفكيك خلايا في منطقة داريا وكذلك في تدمر.


 

وزارة الداخلية السورية الداخلية السورية سوريا

