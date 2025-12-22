الداخلية السورية: ضبط صواريخ مضادة للطيران في البوكمال

أعلنت وزارة الداخلية السورية، ضبط صواريخ مضادة للطيران في مدينة البوكمال شرقي البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال خليل هملو، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تواجد خلية إرهابية في مدينة داريا السورية يثير الدهشة، إذ تعد من أكثر المدن التي ثارت على النظام السوري السابق، ما عرض سكانها لعمليات تهجير لعدة سنوات قبل أن يعودوا في عام 2021، كما أن السكان يعرفون بعضهم بعضًا، ما يجعل وجود أي شخص غريب بينهم محط اهتمام.

وتابع، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة السورية ألقت القبض على عدة خلايا منذ ثلاثة أيام في منطقة دِمَر، وكذلك خلايا أخرى في بلدة قدسية أمس شمال شرق العاصمة دمشق، ما يشير إلى أن تلك الخلايا كانت على اتصال بخلايا أخرى متواجدة في عموم المناطق المحيطة بالعاصمة.

تفكيك خلايا

وأكد على أن الحكومة السورية، منذ حادثة تدمر، بدأت الحرب الحقيقية على تنظيم داعش، من خلال تفكيك خلايا في منطقة داريا وكذلك في تدمر.



