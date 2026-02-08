موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره زيسكو يونايتد، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام المباراة على ملعب “ليفي مواناواسا”.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2، الناقل الحصري لمباريات الكونفيدرالية.

ويستهدف الزمالك تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من: المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة حتى الآن برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المصري صاحب المركز الثاني، وهو ما يزيد من أهمية مواجهة اليوم في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة المجموعة.