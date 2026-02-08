جولة الحسم في الكونفدرالية.. الزمالك على أعتاب ربع النهائي والمصري في حسابات معقدة

تدخل بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرحلة شديدة الحساسية مع انطلاق الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات حيث تتجه الأنظار نحو المجموعة الرابعة التي اشتعل الصراع فيها مبكرًا خاصة مع تقارب النقاط بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وتأجيل حسم بطاقتي التأهل حتى اللحظات الأخيرة.

الجولة الحالية يمكن وصفها بجولة " تكسبر العظام " إذ قد تحمل أخبارا سعيدة مبكرة لجماهير القلعة البيضاء مقابل ضغوط كبيرة يعيشها النادي المصري في رحلة البحث عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

الزمالك وزيسكو فى فرصة ذهبية

يخوض الزمالك مواجهة خارج الديار أمام زيسكو الزامبي في مباراة تبدو على الورق في متناول بطل مصر خاصة في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين وتراجع مستوى الفريق الزامبي الذي ودع البطولة عمليا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويتربع الزمالك على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط دون أي هزيمة ما يمنحه أفضلية واضحة في سباق التأهل بينما يقبع زيسكو في ذيل الترتيب دون تحقيق أي فوز وهو ما يعزز من فرص الزمالك في حسم التأهل مبكرًا.

الفوز في هذه المباراة سيرفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة ويقربه بشدة من التأهل الرسمي وربما يضمن له بطاقة العبور قبل خوض الجولة الأخيرة وفقًا لنتائج المباراة الأخرى في المجموعة.

سيناريوهات تأهل الزمالك

يمتلك الزمالك عدة طرق لحسم التأهل إلى ربع النهائي أبرزها:

الفوز على زيسكو:

يمنح الزمالك 11 نقطة ويضعه في موقف قوي للغاية وقد يضمن التأهل رسميًا حال فوز أحد طرفي مباراة المصري وكايزر تشيفز.

جمع 4 نقاط من مباراتين:

أي فوز وتعادل يرفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة وهو رصيد كافٍ لحسم التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين.

السيناريو المثالي:

تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام زيسكو وكايزر تشيفز ليتصدر الزمالك المجموعة برصيد 14 نقطة ويدخل الأدوار الإقصائية بأفضلية معنوية وفنية كبيرة.

أما في حال التعثر خاصة بالخسارة في إحدى المباراتين فقد يجد الزمالك نفسه مضطرا للدخول في حسابات معقدة لا يرغب الجهاز الفني في الوصول إليها خصوصا مع ازدحام جدول المباريات محليًا وقاريًا.

حسم مبكر يفتح باب التدوير

ويدرك الجهاز الفني للزمالك أهمية حسم التأهل مبكرا ليس فقط من أجل ضمان العبور ولكن لتخفيف الضغط البدني عن اللاعبين في ظل توالي المباريات في الدوري الممتاز وكأس مصر.

وحال نجح الزمالك في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة سيكون بمقدور الجهاز الفني إراحة عدد من العناصر الأساسية والاعتماد على البدلاء والشباب أمام كايزر تشيفز وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق المنافسات المحلية.

المصري وكايزر تشيفز.. مباراة مصيرية بلا أنصاف حلول

في الجهة المقابلة يخوض النادي المصري مواجهة شديدة الصعوبة خارج ملعبه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة قد تحدد ملامح المنافسة على البطاقة الثانية للتأهل.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويا مع كايزر تشيفز وهو ما يجعل المواجهة بينهما أشبه بنهائي مبكر خاصة أن نتيجتها ستنعكس مباشرة على حسابات الجولة الأخيرة.

سيناريوهات تأهل المصري.. الطريق الأصعب

وضع المصري أكثر تعقيدًا مقارنة بالزمالك وتتمثل أبرز سيناريوهاته في الآتي:

التعادل أمام كايزر تشيفز:

يبقي حظوظ المصري قائمة ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة على أن يحتاج للفوز على زيسكو في القاهرة.

الفوز في جنوب أفريقيا:

يقرب المصري بشدة من التأهل ويرفع رصيده إلى 10 نقاط ليصبح بحاجة لنقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة.

الخسارة أمام كايزر تشيفز:

تدخل المصري في حسابات معقدة وقد يتم اللجوء للمواجهات المباشرة لحسم المتأهل ما يزيد من صعوبة المهمة.

ترتيب المجموعة قبل جولة الحسم

الزمالك – 8 نقاط

المصري – 7 نقاط

كايزر تشيفز – 7 نقاط

زيسكو الزامبي – دون نقاط