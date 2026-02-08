قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جولة الحسم في الكونفدرالية.. الزمالك على أعتاب ربع النهائي والمصري في حسابات معقدة

الزمالك
الزمالك

تدخل بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرحلة شديدة الحساسية مع انطلاق الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات حيث تتجه الأنظار نحو المجموعة الرابعة التي اشتعل الصراع فيها مبكرًا خاصة مع تقارب النقاط بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز وتأجيل حسم بطاقتي التأهل حتى اللحظات الأخيرة.

الجولة الحالية يمكن وصفها بجولة " تكسبر العظام " إذ قد تحمل أخبارا سعيدة مبكرة لجماهير القلعة البيضاء مقابل ضغوط كبيرة يعيشها النادي المصري في رحلة البحث عن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

الزمالك وزيسكو فى فرصة ذهبية 

يخوض الزمالك مواجهة خارج الديار أمام زيسكو الزامبي في مباراة تبدو على الورق في متناول بطل مصر خاصة في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين وتراجع مستوى الفريق الزامبي الذي ودع البطولة عمليا بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويتربع الزمالك على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط دون أي هزيمة ما يمنحه أفضلية واضحة في سباق التأهل بينما يقبع زيسكو في ذيل الترتيب دون تحقيق أي فوز وهو ما يعزز من فرص الزمالك في حسم التأهل مبكرًا.

الفوز في هذه المباراة سيرفع رصيد الزمالك إلى 11 نقطة ويقربه بشدة من التأهل الرسمي وربما يضمن له بطاقة العبور قبل خوض الجولة الأخيرة وفقًا لنتائج المباراة الأخرى في المجموعة.

سيناريوهات تأهل الزمالك

يمتلك الزمالك عدة طرق لحسم التأهل إلى ربع النهائي أبرزها:

الفوز على زيسكو:

يمنح الزمالك 11 نقطة ويضعه في موقف قوي للغاية وقد يضمن التأهل رسميًا حال فوز أحد طرفي مباراة المصري وكايزر تشيفز.

جمع 4 نقاط من مباراتين:

أي فوز وتعادل يرفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة وهو رصيد كافٍ لحسم التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين.

السيناريو المثالي:

تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام زيسكو وكايزر تشيفز ليتصدر الزمالك المجموعة برصيد 14 نقطة ويدخل الأدوار الإقصائية بأفضلية معنوية وفنية كبيرة.

أما في حال التعثر خاصة بالخسارة في إحدى المباراتين فقد يجد الزمالك نفسه مضطرا للدخول في حسابات معقدة لا يرغب الجهاز الفني في الوصول إليها خصوصا مع ازدحام جدول المباريات محليًا وقاريًا.

حسم مبكر يفتح باب التدوير

ويدرك الجهاز الفني للزمالك أهمية حسم التأهل مبكرا ليس فقط من أجل ضمان العبور ولكن لتخفيف الضغط البدني عن اللاعبين في ظل توالي المباريات في الدوري الممتاز وكأس مصر.

وحال نجح الزمالك في حسم التأهل قبل الجولة الأخيرة سيكون بمقدور الجهاز الفني إراحة عدد من العناصر الأساسية والاعتماد على البدلاء والشباب أمام كايزر تشيفز وهو ما يمنح الفريق أفضلية كبيرة في سباق المنافسات المحلية.

المصري وكايزر تشيفز.. مباراة مصيرية بلا أنصاف حلول

في الجهة المقابلة يخوض النادي المصري مواجهة شديدة الصعوبة خارج ملعبه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في مباراة قد تحدد ملامح المنافسة على البطاقة الثانية للتأهل.

ويحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويا مع كايزر تشيفز وهو ما يجعل المواجهة بينهما أشبه بنهائي مبكر خاصة أن نتيجتها ستنعكس مباشرة على حسابات الجولة الأخيرة.

سيناريوهات تأهل المصري.. الطريق الأصعب

وضع المصري أكثر تعقيدًا مقارنة بالزمالك وتتمثل أبرز سيناريوهاته في الآتي:

التعادل أمام كايزر تشيفز:

يبقي حظوظ المصري قائمة ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة على أن يحتاج للفوز على زيسكو في القاهرة.

الفوز في جنوب أفريقيا:

يقرب المصري بشدة من التأهل ويرفع رصيده إلى 10 نقاط ليصبح بحاجة لنقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة.

الخسارة أمام كايزر تشيفز:

تدخل المصري في حسابات معقدة وقد يتم اللجوء للمواجهات المباشرة لحسم المتأهل ما يزيد من صعوبة المهمة.

ترتيب المجموعة قبل جولة الحسم

الزمالك – 8 نقاط

المصري – 7 نقاط

كايزر تشيفز – 7 نقاط

زيسكو الزامبي – دون نقاط

الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية الأفريقية الزمالك الزمالك والمصري كايزر تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدارس الغردقة في مستهل العام الدراسي

ورشة عمل بكلية الطب جامعة كفر الشيخ

ورشة عمل تناقش الجديد في التخدير وعلاج الألم بطب كفر الشيخ| صور

حملات بيطرية مكثفة

بيطري المنيا: ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد