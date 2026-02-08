قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
بتكلفة 23 مليون جنيه.. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر بيلا بكفر الشيخ | صور

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر بيلا بمحافظة كفر الشيخ وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليون جنيه ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية اليوم الأحد تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن بيلا الجديد تم تطوير ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي ١٠٨١.٥ متر
من بينها مساحة صالة الذبح وخدمتها (إنشاء هيكل معدني) ٣٣٨.٦ متر ومساحة مبنى إداري تم تطويره ورفع كفاءته  ٦٥.٥ متر ، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية للذبح ١٥٧٨ رأس في العام ويقوم بخدمة ٢٦١ ألف مواطن .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين  من اللحوم الحمراء الصحية والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

منال عوض التنمية المحلية مجزر كفر الشيخ

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

مصطفى شوبير

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي إلى ربع النهائي

كريم فؤاد

أول تعليق لـ كريم فؤاد بعد تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

شوبير

شوبير لـ إمام عاشور: مستقبلك بين يديك.. والأهلي لا ينتظر أحدا

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

